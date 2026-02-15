Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 15:54h.

Así puntuamos a los leones de Ernesto Valverde en su cita ante los carbayones de este domingo

Vamos ya con el repaso de lo que ha dado de sí la victoria de los jugadores del Athletic Club este domingo, en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS, que les ha llevado hasta Asturias para disputar una especie de final (por las necesidades de puntos) contra el colista del campeonato, el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada.

Los leones de Ernesto Valverde, quien hizo 7 cambios con respecto al once de la Copa, han vencido con un marcador de (1-2) gracias a los goles de Ilyas Chaira, remontado posteriormente por el golazo tremendo de un Mikel Jauregizar que se ha lesionado luego y el del 'Ciervo' Oihan Sancet (otro para él de penalti).

Con este resultado, el conjunto vizcaíno se queda con 28???? puntos y se apresta a recibir al Elche CF de Eder Sarabia el viernes en San Mamés y a visitar seguido al Rayo Vallecano de Iñigo Pérez en dos postas que pueden-deben ayudar a coger gasolina y confianza de cara a LALIGA y a la semifinal de Copa, claro.

Unai Simón (5): el portero de Murgia ha regresado a su sitio bajo los palos en LALIGA tras ceder a Alex Padilla el marco en la copa. Ha encajado una vez más, aunque nada pudo hacer en el 1-0 en el que fue fusilado.

Andoni Gorosabel (4): el lateral de Arrasate era hoy el titular, ergo ya van 4 suplencias consecutivas del fichado de Osasuna para ser titular Jesús Areso... Ha estado lento para frenar a Chaira en la carrera del 1-0. En la segunda mitad ha ido a más intentando subir con Iñaki. Cambiado en el 65

Aitor Paredes (4'5): el 'Americano' de Arrigorriaga se ha ido a la derecha de nuevo para escoltar a Laporte como central en espera de ver si Dani Vivian regresa algún día a una convocatoria. Y ha tenido una gran pifia que casi la aprovecha Ilyas Chaira para marcar en el 23'.

Aymeric Laporte (5): el 'Mariscal' de Agen ha sido el central del lado izquierdo y ha pedido un penalti para el 2' por un agarrón continuado y escandaloso de Bailly. Increíble que no se pite eso.

Yuri Berchiche (6): el 'Látigo' de Zarautz, siempre vital, ha regresado al lateral zurdo tras sufrir un pinchazo en la victoria ante el Levante en San Mamés que le hizo ser baja ante la Real Sociedad en la Copa. Ha tenido enfrente al rápido Hassan, que siempre encara, peor ha estado bien como casi siempre.

Mikel Jauregizar (6): el centrocampista de Bermeo, la 'Capibara', ha ocupado su intocable plaza en el centro del campo, donde no para nunca, y ha currado como es habitual pero anda menos fresco para pensar y ejecutar. Reina les dio lata a los 2 mediocentros con sus caídas de enganche. Marcó un golazo en el 57' desde fuera del área, en una bella jugada que le costó un fuerte golpe. Cambiado por ello en el 61

Iñigo Ruiz de Galarreta (4): el centrocampista de Eibar ha sido titular en el once y ha tenido poca presencia en cuanto a posesión, que era local, así que vio una clara amarilla ya para el 25', aunque casi marca en el 43' con un tiro lejano. Cambiado en el 65

Nico Serrano (4'5): el incisivo zurdo navarro ha partido en el once con ganas de seguir ganando terreno en la plantilla. Ha entrado muy activo en su banda, anda más currante en defensa también, pero es que el equipo se da diluido. Cambiado en el descanso

Oihan Sancet (6'5): el 'Ciervo' de Mendillorri ha vuelto este domingo, se le espera cual agua de mayo (en su mejor versión, claro), y ha tratado de intervenir ante un rival con muchas pérdidas pero ni por esas. En la segunda parte intentó varios remates y anotaba por el medio de la portería con el interior el penalti de Carmo y lo anotaba suponiendo el 1-2. Cambiado en el 89

Iñaki Williams (4'5): la 'Pantera' de Bilbao se pone ya a un solo partido del mítico Piru Gainza en el ranking total de leones. Hoy, sin su hermano Nico, ha partido en la izquierda, muy activo mas algo lioso con la pelota en los pies, nada nuevo, y Nacho Vidal le dio guerra con sus subidas a por Yuri. En la segunda parte en la derecha dio una mejor imagen y estuvo en la jugada del penalti de Carmo.

Gorka Guruzeta (4): el goleador donostiarra se las ha tenido con Bailly en varios choques y fue el primero en chutar tras aprovechar una caída suya a la banda. No tuvo mucha incidencia pese a algún nuevo remate. Vio una amarilla.

Los suplentes del Athletic Club ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere: los 5 cambios de Valverde

Robert Navarro (sc): sale por Nico Serrano.

Alex Rego (sc): sale por Mikel Jauregizar. Vio una amarilla.

Mikel Vesga (sc): sale por Ruiz de Galarreta.

Jesús Areso (sc): sale por Gorosabel.

Unai Gómez (sc): sale por Oihan Sancet.