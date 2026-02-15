Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 15:28h.

Durante el partido que el Athletic Club de Ernesto Valverde ha jugado frente al Real Oviedo en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS, en el estadio municipal Carlos Tartiere, ha marcado un verdadero golazo Mikel Jauregizar pero a su vez se ha lesionado muscularmente. Ha sido la noticia buena y la peor del duelo para los leones.

El centrocampista de Bermeo ha sido la cara y la cruz durante el rato que ha jugado, ya que ha anotado un tanto de muy bella factura tras una buena presión del equipo vasco en la que se ha colocado bien para superar a Aarón Escandell con un tiro precioso. Pero rápidamente Jaure se echó al suelo, probablemente por una acción previa lo que le hizo pedir el cambio e irse al vestuario con el doctor Lekue, dando entrada Valverde al campo al mediocentro bilbaíno Alex Rego.

Mikel Jauregizar es intocable para Ernesto Valverde en el Athletic Club

El futbolista vizcaíno estaba realizando una temporada excepcional, con un trabajo siempre encomiable en todos los partidos de recuperación y presión, y de vez en cuando con sus aportaciones, tanto en los pases como en los disparos lejanos para poner en peligro a los porteros rivales.

Es uno de los leones que más partidos se acumulan en cualquier competición, casi siempre juegan Jauregizar y 10 más, pero habrá que ver ahora si la enfermería del Lezama tiene un nuevo inquilino, o si rápidamente se le puede recuperar para los siguientes compromisos a disputar ante Elche y ante el Rayo Vallecano en LALIGA, antes de retomar la semifinal de la copa del rey ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo el miércoles 4 de marzo.

