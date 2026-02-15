El uno a uno y notas del Levante ante el Valencia con varios suspensos
El Levante vio como volaron los tres puntos del Ciutat en el derbi ante el Valencia. El cuadro de Carlos Corberán, con tantos de Ramazani y Sadiq, se llevó el premio, un resultado clave en la lucha por la salvación que deja a los granotas tocados.
A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Levante ante el Valencia en el Ciutat:
Ryan (5): Trabajo bien ejecutado hasta el tanto de Ramazani. No pudo hacer nada para evitar el zurdazo del jugador del Valencia y tampoco acertó en el mano a mano con Sadiq
Dela (5): Un par de imprecisiones pudieron costarle caro a su equipo en el primer tiempo. Creció en el segundo tiempo.
Nacho Pérez (4): También tuvo problemas a la hora de sacar el balón desde atrás. Pérdidas comprometidas bien resueltas.
Matías Moreno (5): Fue ganando en valentía con el paso de los minutos. El equipo se apoyaba en él para sacar el balón en conducción desde atrás.
Manu Sánchez (4): Muy cauto en la gestión del desgaste al incorporarse al ataque. Buena asociación con sus compañeros, pero neutralizado por los rivales.
Arriaga (6): Se dedicó a derribar el juego del Valencia por el medio. Mucho movimiento y muy presente en las acciones defensivas de su equipo. Buena zancada con el balón.
Iker Losada (4): Mejoró con el paso de los minutos. Comenzó a aportar con arrancadas por banda y centros laterales pero fue insuficiente.
Tunde (4): Tras una primera parte algo más floja, en el segundo tiempo se vino arriba. Profundo, encarador y voluntarioso. Le faltó acierto en el último tercio.
Pablo Martínez (5): Trató de generar peligro a balón parado. Buenos centros que desembocaron en acciones cercanas al gol. Entró mucho más en área rival en el segundo tiempo.
Carlos Álvarez (5): Muchos kilómetros y briega arriba y abajo. Se marchó desfondado, pero con la sensación de que no tuvo su día en acciones determinantes.
Iván Romero (4): Llevó el peso de los ataques a la contra del Levante. Atrevido con el disparo lejano, pero sin acierto.
Cambios
Etta Eyong (4): Su misión era la de dotar de frescura al equipo en ataque, pero no dispuso de llegadas importantes.
Carlos Espí (-).
Vencedor (-).
Paco Cortés (-).
Olasagasti (-).