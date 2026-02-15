El uno a uno y notas del Levante ante el Valencia con varios suspensos

Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 20:25h.

El Levante vio como volaron los tres puntos del Ciutat en el derbi ante el Valencia. El cuadro de Carlos Corberán, con tantos de Ramazani y Sadiq, se llevó el premio, un resultado clave en la lucha por la salvación que deja a los granotas tocados.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores del Levante ante el Valencia en el Ciutat:

Ryan (5): Trabajo bien ejecutado hasta el tanto de Ramazani. No pudo hacer nada para evitar el zurdazo del jugador del Valencia y tampoco acertó en el mano a mano con Sadiq

Dela (5): Un par de imprecisiones pudieron costarle caro a su equipo en el primer tiempo. Creció en el segundo tiempo.

Nacho Pérez (4): También tuvo problemas a la hora de sacar el balón desde atrás. Pérdidas comprometidas bien resueltas.

Matías Moreno (5): Fue ganando en valentía con el paso de los minutos. El equipo se apoyaba en él para sacar el balón en conducción desde atrás.

Manu Sánchez (4): Muy cauto en la gestión del desgaste al incorporarse al ataque. Buena asociación con sus compañeros, pero neutralizado por los rivales.

Arriaga (6): Se dedicó a derribar el juego del Valencia por el medio. Mucho movimiento y muy presente en las acciones defensivas de su equipo. Buena zancada con el balón.

Iker Losada (4): Mejoró con el paso de los minutos. Comenzó a aportar con arrancadas por banda y centros laterales pero fue insuficiente.

Tunde (4): Tras una primera parte algo más floja, en el segundo tiempo se vino arriba. Profundo, encarador y voluntarioso. Le faltó acierto en el último tercio.

Pablo Martínez (5): Trató de generar peligro a balón parado. Buenos centros que desembocaron en acciones cercanas al gol. Entró mucho más en área rival en el segundo tiempo.

Carlos Álvarez (5): Muchos kilómetros y briega arriba y abajo. Se marchó desfondado, pero con la sensación de que no tuvo su día en acciones determinantes.

Iván Romero (4): Llevó el peso de los ataques a la contra del Levante. Atrevido con el disparo lejano, pero sin acierto.

Cambios

Etta Eyong (4): Su misión era la de dotar de frescura al equipo en ataque, pero no dispuso de llegadas importantes.

Carlos Espí (-).

Vencedor (-).

Paco Cortés (-).

Olasagasti (-).