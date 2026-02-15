Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 20:07h.

Compartir







El partido entre el Levante y el Valencia transcurrió con total normalidad e igualdad hasta que Ramazani se sacó de la chistera un golazo tras una buena jugada colectiva de los de Corberán. Luis Castro movió ficha y dio salida del campo a Iker Losada, quien llegó visiblemente enfadado al banquillo de su equipo.

No se sabe si por el resultado, por el cambio o por alguna decisión arbitral, pero Iker Losada dejó una de las imágenes del partido desde el banquillo. El jugador del Levante comenzó a soltar improperios y Morales, quien se encontraba justo a su lado, tuvo que taparle la boca para calmarlo y que no lo escucharan ni le interpretaran por televisión los labios.

PUEDE INTERESARTE Alineaciones confirmadas de Levante y Valencia CF en la Jornada 24