"Bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados"

La celebración de Eray Cömert con la camiseta del Valencia que monta el lío tras el derbi

ValenciaEray Cömert con su celebración empañó el triunfo valencianista en el derbi. El central suizo celebró el triunfo ondeando un banderín del Ciutat de València con su camiseta para festejarlo con los aficionados del conjunto de Mestalla. La acción ha sido muy criticada por el levantinista Dela, por el entrenador Luis Castro y ha obligado a que el entrenador Carlos Corberán, primero, y César Tárrega después, pidieran perdón en su nombre. No obstante, no bastaba y ha tenido que ser Cömert, que además se fue lesionado, quien diera explicaciones por lo sucedido.

El mensaje de Eray Cömert

El central habló de sus intenciones, de que haya gente que le haya molestado y que la explicación es que "Ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción", pero tampoco ha pedido perdón. Simplemente ha

Este fue el mensaje que publicó Eray Cömert en su instagram oficial

Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado.

Ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos.

Amunt Valencia