Vinicius Jr firmó un doblete ante la Real Sociedad en la 24ª jornada de LALIGA, en un encuentro que sirvió de reconciliación definitiva con la grada del Bernabéu. El brasileño utilizó durante la noche del sábado sus nuevas botas, presentadas unos días antes en una discoteca de Madrid.

En el acto estuvo presente el streamer Ibai Llanos, que ha compartido en su canal de YouTube un vídeo junto al '7' merengue. En él, Vini desvela algunos secretos del vestuario madridista y confiesa los mensajes que le escribía a Kylian Mbappé durante cada verano hasta que se concretó su fichaje por el equipo de la capital de España.

El ex de Flamengo lo contó cuando Ibai recordaba alguna cena que habían mantenido hace unos años. El vasco preguntaba al futbolista si sabía cómo estaba el tema del francés. "No sabía, pero le escribía cada verano. '¿Cuando vienes?'", cuenta Vini que le ponía.

"Le escribía por Instagram, porque no teníamos tanta relación. Él me contestaba, pero no dejaba nada claro. 'Ya veremos', me decía. Y al final estamos aquí juntos", añadía el ganador del The Best 2024.

Ibai se sorprendía de ese rol de agente que tuvo con Mbappé. Y el entrevistado contaba entonces que lo hizo también con otro jugador. "Con Jude [Bellingham] también lo hice. 'No puedes ir a otro lado. Tienes que venir a Madrid, es el mejor equipo del mundo'", le ponía el internacional con la canarinha.

El grupo más cercano de Vini en el vestuario del Real Madrid

Durante la charla que mantienen, Vinicius le cuenta a Ibai que con los que más planes hace fuera de la dinámica del club son "Kylian, Camavinga, Mendy" y que hay un motivo muy claro que influye en la frecuencia de esas aventuras: "Depende del tramo de la temporada, de los casados, solteros…”.

Sobre los pitos que recibe en los campos o los enfados con rivales, el '7' se lo toma con naturalidad: "Lo que pasa en el campo no tiene nada que ver. Puedo jugar contra mi hermano o mi familia y me voy a pelear. Juego contra Raphinha y me tengo que pelear y defender a lo mío, pero fuera nos deseamos lo mejor. Y lo mismo con la afición. Entiendo a la afición rival que me pita, porque me tienen que pitar porque yo estoy para marcarles goles. El fútbol es eso, se acaba cuando termina el partido. Si no insultan a los demás, la pitada tienen que hacerla”.

Igual pasa con las críticas, a las que reconoce escuchar igual que hace con los halagos. "Está el lado bueno, la gente que me quiere mucho, la afición en Madrid y en Brasil. Pero también el otro lado, de la prensa o al gente de otro equipo, que te puede decir cosas malas. Creo que hay que escuchar un poco de todo. No puedes escuchar solo lo bueno, porque con lo malo sabes lo que mejorar. Llegué aquí cuando tenía 18 años, así que he aprendido muchísimo de todos los compañeros. Estoy muy tranquilo todo eso, pero claro que la presión es muy complicada. Siempre queremos estar en nuestra mejor versión", completaba.