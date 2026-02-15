David Torres 15 FEB 2026 - 22:12h.

La celebración de Eray Cömert con la camiseta del Valencia que monta el lío tras el derbi

Criticó la celebración al final tras el triunfo del Valencia CF

ValecniaEl entrenador del Levante, Luís Castro, destacó la dureza de la derrota encajada este domingo en el derbi ante el Valencia (0-2) y reconoció que anímicamente están tocados, pero recordó que “el trabajo no ha terminado. La plantilla no está bien anímicamente. Ni cuerpo técnico, ni empleados ni jugadores. No hay nadie en el Levante que esté bien en este momento, pero el trabajo no ha terminado y hay muchos partidos por delante. Tenemos que seguir concentrados y jugar para ganar”, dijo Castro en rueda de prensa.

He venido porque creo que el objetivo es posible. Hay muchos puntos por delante y yo creo en la salvación y mañana trabajaré con las mismas ganas que el primer día”, añadió sobre la situación del equipo, penúltimo con 18 puntos y a 7 de la salvación.

Palo a Cömert

Con todo, lo más destacado de su rueda de prensa fue su crítica a Cömert por la celebración en el Ciutat. Sobre la actuación del central del Valencia Eray Cömert, que terminó con tangana y lanzamientos de botellas, el luso habló de “respeto”.

“El respeto es muy bonito. Hay que saber ganar y perder. Incluso cuando estás enfadado. Las personas que no saben ganar o perder no dan nada al fútbol. Es mi opinión para todos”.

Pero Castro también hizo autocrítica. Así, el técnico portugués lamentó el primer gol encajado por su equipo y esquivó criticar al colegiado: “No me gusta hablar de arbitraje. Para mí el único lance destacable es el del segundo gol, pero ellos deciden. No creo que ha faltado corazón, pienso que nos ha faltado fútbol, decisiones y conocer los momentos. Sabíamos los espacios que íbamos a tener, y estaban presentes. En los derbis juegas más con corazón que el fútbol del equipo. El problema ha sido más de reflexión. Empezamos la segunda mitad mejor, pero no puedes conceder un gol que llega desde el área contraria hasta nuestra área. Pienso que es una cuestión de concentración y va más por ahí. Creo que los jugadores han dado todo. Han habido amarillas por ponerle quizá corazón de más”.