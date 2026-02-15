David Torres 15 FEB 2026 - 21:09h.

Compartir







ValenciaEl técnico del Valencia CF esta vez sí cambio el partido con los cambios. Carlos Corberán, más feliz que en otras ocasiones, analizaba el triunfo en el derbi que les da un balón de oxígeno a los de Mestalla. Y es que, la victoria por 0-2, con goles de Ramazani y Sadiq, ambos en la segunda parte, permiten a su equipo salir momentáneamente de los puestos de descenso y afrontar el derbi contra el Villarreal de la semana próxima con otro ánimo. Al tiempo, pone tierra de por medio con el conjunto granota que se queda hundido en la tabla. Dicho esto, la polémica de Cömert al final ha obligado a Corberán a pedir perdón "si se ha percibido como una falta de respeto"

PUEDE INTERESARTE La explicación de la celebración y dedicatoria especial del gol de Umar Sadiq en el derbi

Además, Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Puede cambiar la temporada?

Es difícil hablar del futuro y poco realista. Lo importante era competirlo como lo hemos hecho y resultado. Hemos podido darle una alegría a la afición que era muy importante

¿Ha notado cierta sobre excitación Pepelu, Cömert?

La rivalidad está clara pero siempre la entiendo desde el máximo respeto. El equipo viene de perder tres partidos, uno que nos dejó fuera de la Copa. Queríamos volver a la victoria por importancia para la afición y para la clasificación. En estos partidos o te impones en la emoción, o te impones en el juego.

PUEDE INTERESARTE La pegada del Valencia CF desequilibra el derbi y hunde al Levante

¿Necesitaba usted la victoria?

La necesitaba el Valencia, no Carlos Corberán que no es importante. Este año va a ser una pelea larga y hay muchos equipos implicados. Me quedo con la actitud competitiva del equipo. Tenemos que seguir creciendo en lo competitivo.

¿Segunda parte, los cambios han sido claves?

La presión del Levante ha sido buena, pero nuestro ajuste de la estructura. En la segunda parte hemos encontrado más a Ramazani. Tras el gol el equipo ha dado un paso hacia adelante. Emocionalmente la actitud ha sido muy buena y hemos dominado.

PUEDE INTERESARTE El tremendo dolor de Eray Cömert con su lesión que aumenta el drama del Valencia en defensa

Los cambios cambiaron el partido.

Titi o Danjuma tenían problemas. Creemos que lo recuperaremos para la próxima semana a TIti, y Danjuma quizá para dentro de dos semanas. Los cambios tienen una parte de realidad, pero también de azar. Lo importante es la mentalidad con la que entran. A veces funcionan, otros no.

Analice a Cömert y Unai Núñez

Los tres centrales que han jugado han hecho un partido muy serio, con mucha activación, conscientes de lo que necesitábamos.

Diego López

Se torció la rodilla golpeando el balón. La molestia ha aumentado hoy y por eso se ha quedado fuera de la victoria.

¿Qué le parece la celebración de Cömert?

No lo he visto. Pido disculpas en nombre del Valencia CF porque hay mucha tensión que se expresa de forma equivocada. Respetamos mucho al Levante y no nos gusta que se perciba como una falta de respeto y pido disculpas como club.

¿Cómo ha preparado el partido con Pepelu?

Teníamos claro que la rivalidad existiría y que eses momentos iban a existir. Tenía que poner el

xxxx

xxx

xxxx

xxx