El tremendo dolor de Eray Cömert con su lesión que aumenta el drama del Valencia en defensa

Eray Cömert suma un problema más en la defensa de Corberán

El Valencia se llevó un alegró con su victoria por 0-2 ante el Levante en un derbi caliente en el Ciutat de València que le da aire a Carlos Corberán aunque también tuvieron que lamentar los valencianistas una mala noticia. Eray Cömert se marchó visiblemente dolorido al lesionarse en la jugada del tanto de Umar Sadiq y aumenta el drama en la defensa che antes de ser protagonista del lío en la celebración final.

El internacional suizo tuvo muy mala suerte al caer lesionado a la hora de intentar defender la pelota en dicha jugada, dañándose el tobillo que ya le había creado problemas en la última semana. Mientras Luis Rioja robaba la pelota antes de que disparase a Manu Sánchez, al central se le iba el pie en una acción de la que finalmente no se podría recuperar.

Mientras los jugadores del Valencia andaban pendientes de si Ortiz Arias terminaba dándole validez al gol (algo que finalmente se produjo al no considerar que hubiera falta de Sadiq), Eray Cömert era atendido por los servicios médicos del club. Finalmente, el futbolista helvético abandonó el terreno de juego apoyado en los miembros del cuerpo técnico valencianista a la espera de determinar qué dolencia exacta sufre.

La lesión llega en el peor momento para el futbolista, que había pasado de tener un rol residual con Carlos Corberán a convertirse en el defensa más en forma de la plantilla. El suizo había jugado el encuentro completo en cinco de los seis choques anteriores sumando LALIGA EA Sports y la Copa del Rey rayando a un gran nivel desde que anotara en el triunfo clave ante el Espanyol.

Carlos Corberán, obligado a recomponer su defensa sin Eray Cömert

Antes de la lesión de Eray Cömert, Carlos Corberán llegaba al partido con nueve bajas en su plantilla contando ya con la de Diego López, que se cayó a última hora del derbi valenciano en el Ciutat de este domingo. El problema es mayor en la defensa, donde Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier son baja para lo que queda de temporada mientras que Rubo Iranzo y Thierry Correia por lesión también se perdieron este duelo.

La buena noticia de cara a la próxima semana es el regreso de Copete, ausente en Orriols por sanción, dejando a Corberán con el astigitano, César Tárrega y Unai Núñez como los únicos disponibles en el eje de la zaga. El vasco fue el encargado de formar como lateral derecho en el derbi y podría repetir de cara al próximo duelo ante el Villarreal en La Cerámica en caso de que Correia no esté aún al 100%.