Miguel Casado 15 FEB 2026 - 23:30h.

Las redes sociales han lanzado teorías sobre el futbolista

El FC Barcelona juega este lunes ante el Girona para cerrar la 24ª jornada de LALIGA EA Sports, en un horario poco habitual para los culés. Tras la victoria del Real Madrid, los de Flick quieren recuperar el liderato de la competición. Y para ello estará sobre el terreno de juego Lamine Yamal.

Precisamente el '10' ha sido el protagonista de la actualidad azulgrana en la tarde-noche del domingo, pues compartió en sus redes sociales una enigmática foto que desató las especulaciones de los internautas.

El internacional con la Selección Española subió una foto de su iPad con la Ciudad Condal de fondo. Hasta ahí nada raro. Pero han sido muchos los que se han fijado en el contenido que aparece en la tablet, que tiene abierta la aplicación de Notas.

"Capítulo 1 — Mi abismo interior. 'Desearía poder ser lo que todos quieren que sea...'", se lee en la pantalla electrónica.

Con ello se han desatado las teorías, que han ido a más cuando el padre del futbolista, Mounir Nasroui, ha subido una foto junto a su hijo y con las palabras: "Siempre contigo".

Las teorías desatadas con la historia de Lamine Yamal

Algunos han apostado por que el motivo de la reflexión de Lamine se debía a la importancia que le da la gente a Raphinha. Otros invitaban a pensar que no era más que una estrategia de marketing: "Es un documental que van a sacar os rallais mucho", aseguraba un usuario.

También había quienes decían que se trataba de algo personal e incluso algunos apuntaban a temas emocionales.

"Quizas este post de lamine no sea tan serio, pero me preocupa un poco el estado mental de lamine. Todo el mundo le exige ser el nuevo messi, nunca fallar, siempre ser el mejor en cada partido y no le tienen ningun tipo de paciencia cuando falla", se lee en X.