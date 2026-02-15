David Torres Valencia, 15 FEB 2026 - 22:27h.

La celebración de Eray Cömert con la camiseta del Valencia que monta el lío tras el derbi

El central del Valencia César Tárrega lamentó lo ocurrido al finalizar el partido ante el Levante con la celebración de su compañero Eray Cömert y pidió “perdón” y mostró “todo el respeto” al conjunto ‘granota’. El capitán valencianista, como había hecho Corberán poco antes, tenía claro que no estuvo bien lo que hizo el suizo que, tras el pitido final, cogió una camiseta del Valencia CF, la puso en un banderín de córner y la aireó para celebrarlo con su hinchada.

Las palabras de César Tárrega

“Hay que pedir perdón porque tocaba hacer la celebración y mostramos todo el respeto al Levante y pedimos disculpas. Hemos ido a celebrar con nuestra afición y cierto gesto no ha sentado bien, como es lógico”, señaló Tárrega sobre el gesto de Cömert ondeando un banderín del Ciutat de València con su camiseta.

“Hay que saber donde estamos celebrando y saber también en qué campo estamos celebrando, en la ciudad en la que estamos y en la situación en la que está el otro equipo”, añadió.

Tárrega también habló sobre el estado de ánimo de Cömert: “Él mismo ha dicho que se arrepiente, que sabe que no lo ha hecho bien, pero le ha llevado la euforia del momento y desde aquí pedir perdón”.

Feliz por el triunfo

En clave más valencianista, estaba feliz por el triunfo. “Lo hemos celebrado de una manera muy efusiva. Teníamos ganas de sacar esa rabia de conseguir los tres puntos y, sobre todo, fuera de casa. Muy contentos. Sabíamos de cómo se viven estos partidos”.

“Durante LALIGA se nos estaba resistiendo, llegó contra el Getafe CF y el equipo ha dado un paso fuera de casa. Sabemos de la importancia de sumar tanto en casa como a domicilio. El equipo ha hecho un partido muy completo y ha demostrado ambición”, dijo

Por último, puso el énfasis en algo muy importante para la zaga como es dejar la meta a cero: “Lo que te da mantener la portería a cero es tener un punto asegurado y si luego tienes eficacia logras la victoria. Muy contento por el trabajo de todos”.