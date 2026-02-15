Me sobra Pepelu muérete y Cömert celebrando con el banderín, por supuesto

Pepelu recibido con billetes y cánticos en su regreso al Ciutat: "Es una rata"

Acaba el derbi. Como siempre deja muchos heridos durante la semana, más en el lado granota esta vez, muchas polémicas, algunas reales, otras menos y algunas exageradas. Pepelu, Hugo Duro, Cömert, resonarán en los debates esta semana. Es así, es espectáculo, es fútbol. Y eso, ¿qué quieren que les diga? me hace feliz. Durante esta semana escribimos de la redonda, de las virtudes y de las carencias de un rival y de otro, las redes hirvieron con las comparativas y todos, a nuestra manera, sufrimos antes, durante y después del partido.

El resultado deja un tocado, es lógico cuando uno pierde y otro gana, pero deja muchos ganadores: ustedes y yo. Hubo un tiempo, los de mi edad lo saben, que los derbis, los enfrentamientos entre Levante y Valencia CF se veían sólo en amistosos o en la Copa. Ahora es una tradición que, tras tres años de ausencia hemos recuperado.Y eso es salud, futbolera pero salud. Soy más del Valencia CF que del Levante, esta es mi columna de opinión y no lo oculto, pero jamás desearía el mal al conjunto granota, dónde tengo amigos, compañeros y gente que quiero y respeto. Por eso, deseo por encima de todo que nunca nos falte el derbi.

Lo que me sobra: Pepelu muérete y Cömert haciendo el tonto

A mí me hubiera gustado no escuchar lo de Pepelu muérete, ni ver a Cömert hacer el tonto con el banderín, pero ambas situaciones que no comparto, las entiendo dentro de un momento de tensión. Igual que entiendo la crítica de Dela y las disculpas de Carlos Corberán.

Es desagradable ver cómo algunos confunden la rivalidad con la falta de respeto, la grandeza con la humillación o la historia con la soberbia y el pensamiento único. Soy feliz felicitando al granota, celebrando con el choto y peleando con los de fuera para que se reconozca más nuestro derbi. Ya son 151 enfrentamientos, por suerte muchos en Primera. Congratulémonos por ello, celebremos que tenemos derbi y recemos (los que creemos en dios) para que nunca nos falte el derbi. Ya sea porque el Levante nunca vuelve al infierno, ya sea porque el Valencia CF de Peter Lim no da con sus huesos en segunda.

El derbi ya pasó, pero los ecos durarán días (¡Gracias a Dios!) y ojalá volvamos a vivir muchos años esta sensación de rivalidad bien entendida. Por la clasificación este fue el derbi más dramático que recuerdo, pero por las sensaciones, firmaría que fuera así, que hubiera derbi para siempre. Porque el fútbol, por encima de la crítica y la desazón que nos generan los gestores o los tontos que insultan o celebran sin sentido, es pasión y sentimiento de pertenencia. Feliz semana para unos, para otros y para todos los amantes del fútbol valenciano.

