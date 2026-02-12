Saray Calzada 12 FEB 2026 - 13:35h.

Vinicius ha hablado en 'QG' sobre sus gustos a la hora de vestir y sus esenciales en el día a día

El exclusivo restaurante de la cena de conjura de los jugadores del Real Madrid sin Álvaro Arbeloa

Compartir







Vinicius es un icono para muchos dentro y fuera del campo. El brasileño ha concedido una entrevista en 'QG' y ha hablado de su lado más desconocido y sus gustos. El jugador ha desvelado los 10 cosas esenciales en su vida que le acompañan allá donde va.

Una de las primeras cosas que comenzó nombrando es una baraja de cartas. Vinicius es un gran amante de los juegos de mesa y en las concentraciones suele organizar torneos entre los compañeros.

PUEDE INTERESARTE El curioso mensaje de Vinicius Jr en redes tras la victoria del Real Madrid en Mestalla

Si algo es el jugador es presumido y cuida mucho su imagen. Vinicius confesaba que le gusta siempre ir oliendo muy bien y que tiene un perfume para el día y otro por la noche. Confesó que en el vestuario le dicen que se echa demasiada, incluso antes de los partidos.

Vinicius es embajador de 'Nike' y varios diseños llevan su firma. Para él esto es uno de sus sueños cumplidos como futbolista. También ha confesado que es amante del açai que tanto se está poniendo de moda. Él sabe que tiene que consumirlo con moderación, sobre todo, durante la temporada.

En cuanto a cosas que siempre le acompañan ha sido claro. Un mando de la 'PlayStation' es de sus objetos preferidos y confiesa que juega a Call of Duty, FIFA y Chucky y ahora está empezando a jugar el Fortnite.

Vinicius y la confesión de su padre

Si algo forma parte de su estilo son las gorras. En la mayoría de sus look están presente y asegura que tiene una amplia colección para cada ocasión. Pero una de sus grandes debilidades son los relojes. “No soy un experto. Aprendo en los momentos de vestuario, viendo a otros jugadores con relojes bonitos. Mi padre, al principio, me ponía metas: tenía que marcar 20 goles o dar 10 asistencias para poder comprarme uno. Hoy tengo un poco más de control, pero siempre que voy a comprar alguno le pregunto para que me dé permiso”, comentó al respecto. Vinicius a sus 25 años confesó que sigue pidiendo permiso a su padre para comprar un reloj siendo uno de los jugadores del Real Madrid mejor pagados.

Las cadenas son otras de las joyas que más utiliza y confiesa que incluso tiene un joyero en Houston que se las diseña personalizadas.

En relación con su profesión, Vinicius está totalmente dedicado al fútbol y parte de su éxito radica en la dedicación y el trabajo más silencioso que no se ve. Además de los entrenamientos en Valdebebas, el brasileño en su casa hace otros 20 0 30 minutos de ejercicios de fuerza.