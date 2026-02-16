Alberto Bravo Vigo, 16 FEB 2026 - 10:00h.

Suma diez goles en Liga esta temporada, catorce entre todas las competiciones

Borja Iglesias vive uno de los momentos más dulces de su carrera deportiva. El delantero santiagués ha vuelto a recuperar la ilusión de la mano de Claudio Giráldez tras unos años complicados. Su rendimiento se ha disparado. Buen juego y goles que le han permitido volver a ser llamado por Luis de la Fuente para jugar con la Selección Española. Ahora sueña con disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá este verano. Un sueño que no le obsesiona por que "no sería bueno para mi salud".

El Panda sumó ante el Espanyol su décimo gol en Liga. Solo Ferrán Torres suma más goles que Borja Iglesias en Liga entre los jugadores seleccionables por Luis de la Fuente. Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal también han alcanzado la decena de goles esta temporada en Liga. El buen momento que atraviesa el celeste, junto a la lesión de Samu Aghehowa o el mal momento de Álvaro Morata disparan las opciones del santiagués de estar este verano en el Mundial.

"La ilusión siempre está. No es algo en lo que piense todos los días porque creo que no sería bueno para mi salud", confesó Borja Iglesias este fin de semana tras anotar su décimo gol en Liga. Anotó uno más pero Cuadra Fernández lo anuló en una polémica decisión, por un inexistente fuera de juego, con el que privó al Celta de la victoria ante el Espanyol.

El buen momento que vive Borja Iglesias solo se entiende con la actitud con la que afronta cada entrenamiento y cada partido: "Intento seguir disfrutando de mi momento y aportando dentro del campo, desde la parte defensiva y la ofensiva". Además considera clave para sumar estos números el jugar en el Celta: "Siento que tengo mucha suerte porque juego en un equipo que juega muy bien, que genera mucho y me hace disfrutar de muchas acciones de gol".

Borja Iglesias subraya que "yo intento ayudarles con mi parte y ya veremos qué pasa". Tras volver a la Selección Española el pasado mes de octubre tiene claro que "lo que sea será fantástico". En apenas unas semanas Luis de la Fuente deberá anunciar una nueva lista de convocados para los partidos ante Argentina y Egipto. Después ya llegará la convocatoria para un Mundial en el que España se medirá a Cavo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en la primera fase. El delantero del Celta está en buena posición para estar presente en la cita más importante del año.