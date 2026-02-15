Alberto Bravo Vigo, 15 FEB 2026 - 14:22h.

Hugo González, Bernard Somuah, Álvaro Marín y Hugo Burcio hicieron los goles

Exhibición de Aldrine Kibet

Compartir







Doble remontada y goleada en Balaídos para un Celta Fortuna que se asienta en la segunda plaza de Primera Federación con 45 puntos. Los de Fredi Álvarez, de menos a más, terminaron venciendo 4-2 al Avilés Industrial con goles de Hugo González, Bernard Somuah, Álvaro Marín y Hugo Burcio. La cantera viguesa sigue mostrando su grandísimo nivel y sueña con un posible ascenso a Segunda División con un equipo plagado de juveniles y jugadores en su primer año senior.

A contracorriente le tocaba al Fortuna arrancar el partido. En un pésimo repliegue de los de Fredi Álvarez Kevin Bautista ponía por delante al Avilés Industrial. Lanzaba la contra el centrocampista. Combinaba con Raúl Rubio, al límite del fuera de juego, despejaba Coke Carrillo y la pelota volvía a Bautista, que de segundas hacía el 0-1 antes del 10'. Adrià Capdevilla y De la Iglesia, con una pasividad pasmosa, facilitaban al cuadro asturiano ponerse por delante.

Las transiciones estaban haciendo muchísimo daño al Fortuna. Incapaz contener el juego vertical del rival sufrían sin encontrar soluciones. Uzkudun pudo ampliar el marcador. También la tuvo Raúl Rubio. Se sucedían los ataques del cuadro dirigido por Dani Vidal. Coke Carrillo se anticipaba a Berto Cayarga. El filial, desaparecido en ataque, apenas era capaz de avanzar unos metros por medio de las conducciones de Ángel Arcos.

La primera del Fortuna llegó en el 30'. Disparo arriba de Adrià Capdevilla tras una gran entrega de Bernard Somuah. Replicó Campabadal con una vaselina. Buscó aprovecharse de la salida en falso de Coke Carrillo. El meta vaciló y se quedó en mitad del área. También se le fue por encima del larguero. El filial empezaba a devolver los golpes. Somuah, ya en el área, cruzó demasiado su remate. En transición llegó una más del Fortuna. Osky Menéndez, al límite, le rebañó la pelota a Óscar Marcos.

Se animaba el encuentro en los últimos compases del primer tiempo. Coke Carrillo sacaba unos grandes puños evitando el 0-2. Disparo durísimo de Álvaro Gete, de nuevo muy solo por las facilidades de la zaga celeste. Le faltaba contundencia a la línea de tres de Fredi Álvarez. En el intercambio de golpes se sentía más cómodo el Fortuna.

Hugo González ponía las tablas en el marcador. Lo hacía de falta directa, con un disparo al primer palo superando a la barrera. Campabadal lo había derribado y él mismo ejecutó la falta para poner el 1-1 en el 44'. El Fortuna lograba llegar al descanso muy vivo tras una primera parte en la que apenas dio señales de vida hasta el minuto 30.

Nada más arrancar la segunda mitad, ya bajo un intenso aguacero, llegaba el 1-2. Centro al área al segundo palo. Ahí se impuso Berto Cagarya en el salto prolongando un balón que Campabadal introducía al fondo de las mallas. Reclamaba el Fortuna un fuera de juego de Grigore, entendían que tocaba el balón rematado por el defensa tarraconense. No lo consideró así el colegiado a pesar de la existencia de una imagen en la que se observa que Grigore sí toca la pelota en fuera de juego. Una imagen que no le ofrecieron en el FVS.

No tardó en igualar de nuevo el marcador el Fortuna. Bernard Somuah le robaba la cartera a Babin. El veterano central se caía solo intentando despejar el balón. El ghanés se plantaba ante Nando Almodóvar para hacer el 2-2 en el 63'. Arrancaba un nuevo partido, de 30 minutos. Coke Carrillo se lucía con una gran intervención a disparo de Bautista. Osky Menéndez volvía a cruzarse ante Óscar Marcos para quitarle el gol de las botas tras una gran pase de Hugo González.

Se buscaban ambos equipos, ninguno se conformaba con el empate, menos un Fortuna que parecía llegar más entero el tramo final del encuentro. Las piernas nuevas de Antañón y Hugo Burcio en mediocampo estaban siendo diferenciales. De una transición de Antañón llegó el 3-2, obra de Álvaro Marín. Asistencia de Hugo González, que completaba un gran encuentro desde el costado derecho.

Pudo sentenciar el Fortuna el duelo. En el carrusel de cambios las ocasiones eran para los de Fredi Álvarez. No tardaba en llegar el cuarto para los de Fredi Álvarez. Arrancada salvaje de Hugo Burcio en el pasillo que le tira Álvaro Marín al arrastrar a Babin. Se planta en el punto de penalti y fusila a Almodóvar para sentenciar el duelo en el 86'. Ya en el descuento otro jugadón descomunal de Hugo Burcio habilitó a hugo González. Cruzó demasiado el balón el extremo perdonando el quinto de la matinal en Balaídos.

Intentó, con más fe que fútbol, meterse el Avilés en el partido en un larguísimo descuento de diez minutos. Dudó en un centro Coke Carrillo y Santamaría tuvo la suya, ya en el 97', a la media vuelta pero no hubo tiempo para más. El Fortuna remontó en dos ocasiones un marcador en contra ante un Avilés que se fue desfondando en las dimensiones de Balaídos. El filial se asienta en segunda posición y sueña con alcanzar a un Tenerife que aún aventaja a los celestes en nueve puntos.