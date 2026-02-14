Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 17:12h.

Borja Iglesias, y su gol anulado por fuera de juego: "Hay un centro y un penalti sobre mí"

Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, analizó el partido que su equipo disputó en el RCDE Stadium ante el Espanyol. Los vigueses empataron 2-2 con goles de Ferrán Jutglà y Borja Iglesias, este en el descuento, en un polémico encuentro marcado por el gol anulado por fuera de juego a Borja Iglesias a pesar del despeje previo de Omar El Hilali. El técnico porriñés reveló el motivo, ya al finalizar el encuentro, que le dio Cuadra Fernández.

Empate: "Enfadado con el resultado, contento con el equipo. Muy contento con el partido que ha hecho el equipo y con la sensación de que pudimos habernos llevado más".

Gol anulado a Borja Iglesias: "¿Tú qué piensas? Lo ha decidido así el árbitro y hay que aceptarlo. Cuesta pero toca aceptarlo. Me comunica que no es intencionado el toque del jugador del Espanyol y que eso hace que sea fuera de juego. Al acabar el partido, antes no recibimos ninguna explicación".

"No sé, hay un posible penalti, hay un posible fuera de juego, hay agarrones. Es una acción con muchas cosas, el cuarto árbitro no sabía explicármelo. Nos dijeron que nos lo iban a explicar los cuartos lo qué pasaba y los capitanes el árbitro. No hemos recibido esa explicación. Creo que es un momento de tensión y respetar el arbitraje que tenemos. Hay días mejores y días peores para todos".

"Desconcierto porque no sabes si te lo van a anular por cualquier cosa, tienes que verlo 200 veces. Yo he visto la acción del gol que nos anularon. No suelo hacerlo y estaba tranquilo porque me parecía que era gol. Nunca sabes qué puede pasar".

Partido: "Hemos hecho partidos muy buenos fuera de casa. Cada uno puede tener su opinión. Yo estoy contento con lo que ha hecho el equipo. Creo que interpretó muy bien lo que queríamos que pasase en el partido. Nos han tirado tres tiros a portería, los dos goles y la de Edu Expósito".

"Es una pena porque creo que son evitables los dos goles de ellos. Hemos atacado, bajo mi punto de vista, bien, con calma, corriendo en transición alguna vez. Hemos tenido momentos en los primeros quince minutos de la segunda parte para matar el partido y que se acabase".

Espanyol: " Hemos tenido el ataque que queremos tener y no hemos tenido el acierto que nos gustaría. Nos vamos con un punto que es lo que realmente es objetivo y lo que cuenta. Cometí ya el error de valorar lo que hace el Espanyol y creo que tengo que centrarme en lo mío y aprender. Cometí el error una vez contra el Rayo de hablar de arbitrajes. Creo que no hay que hablar. Estoy contento con mi equipo, es lo que te puedo decir".