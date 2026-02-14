Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Celta de Vigo

Borja Iglesias, y su gol anulado por fuera de juego: "Hay un centro y un penalti sobre mí"

Borja Iglesias ante el Espanyol
Borja Iglesias ante el Espanyol. LALIGA
Compartir

Borja Iglesias fue el protagonista de una polémica jugada en la que su gol fue anulado por fuera de juego tras el despeje de Omar El Hilali. Cuadra Fernández entendió que el defensa del RCD Espanyol no realizó una acción deliberada por lo que la posición del delantero del Celta de Vigo no queda habilitada. Al finalizar el encuentro el propio Borja Iglesias no conocía los motivos de la anulación del gol.

Perder dos puntos: "Ahora mismo te diría que sí un poco. Luego ya lo veré e igual saco otra reflexión. Ahora mismo siento que el equipo ha hecho dos partes muy serias siendo capaz de neutralizar a un equipo que juega directo y es muy peligroso, te saca muchos centros".

PUEDE INTERESARTE

"Creo que hemos defendido muy bien el área, hemos presionado bien cuando ellos iniciaban el juego, orientándoles donde queríamos consiguiendo robar y generar situaciones poniéndonos por delante. Hemos reaccionado bien después del 2-1 y después de ir 2-1 contentos por empatar pero con la sensación de que podíamos haber ganado".

El fuera de juego de Borja Iglesias en el Espanyol-Celta
El fuera de juego de Borja Iglesias en el Espanyol-Celta. Movistar+
PUEDE INTERESARTE

Gol anulado por fuera de juego: "Han dicho que yo partía de fuera de juego y por eso lo han anulado. No sé si lo toca Pablo o Omar, no sé. Mi sensación a eso es que hay un centro y un penalti sobre mí pero bueno".

Temas