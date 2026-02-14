Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 17:39h.

Fer López volvió a ser uno de los líderes del Celta de Vigo en el empate 2-2 ante el RCD Espanyol. El jovencísimo canterano, que desea prolongar su cesión una temporada más tras volver este mes de enero, confesó sentirse mejor jugador, más continuo y completo. Aún así cree que su margen de mejora aún es grande por lo que cree que acabará la temporada mucho mejor.

Empate: "Al principio de la segunda parte tuvimos quince o veinte minutos que tuvimos ocasiones muy claras para poder cerrar el partido. Perdonamos y en Primera no puedes perdonar. Luego con el 2-1, el VAR cambia la dinámica. Justo después nos meten gol pero creo que nos rehicimos bastante bien para empatar porque este campo es complicado. Para mí merecimos los tres puntos. El fútbol es así y no se nos pueden escapar los pequeños detalles".

Gol anulado a Borja Iglesias: "No me enteré mucho pero creo que estaba Borja en fuera de juego y es el que mete el gol. Hubo mucha incertidumbre, estábamos todos los jugadores un poco parados, a parte minutos finales, más nerviosos. Al final fue una decisión y ya está, no pasa nada".

Su nivel: "Desde que he vuelto he evolucionado mucho como jugador. A nivel sobre todo físico gané mucho ahí. Soy un jugador mucho más completo. Quizás el año pasado era un poco más de destellos. Este año soy más jugador pero al final lo importante son los once. Yo intento aportar mi granito de arena. Es verdad que me estoy viendo bien pero yo creo que tengo muchísimo que mejorar y voy a acabar la temporada mucho mejor".