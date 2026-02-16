Jorge Morán 16 FEB 2026 - 09:58h.

Mourinho podría salir gratis del Benfica

Mourinho ya calienta el partido contra el Real Madrid y avisa: “Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions”

La historia entre el Real Madrid y José Mourinho puede volver a repetirse. A falta de unos días para el enfrentamiento en dieciseisavos de Champions League contra el Benfica, la imagen del portugués vuelve a estar en boca de todos y ya está sonando de nuevo para el banquillo blanco.

En una temporada en la que Xabi Alonso no ha logrado controlar el vestuario y en la que Arbeloa está dejando más dudas que otra cosa, el nombre del portugués suena con fuerza para ser de nuevo entrenador del Real Madrid. Aunque desde el club blanco aseguran que no hay nada, ni si quiera interés, una cláusula en el contrato de Mou le pone a tiro para los madridistas.

El contrato de Mourinho en el Benfica

José Mourinho fue despedido de Fenerbahce y a los pocos días llegó a un Benfica necesitado de un líder. La apuesta de Rui Costa para el banquillo era arriesgada, en un momento de proceso electoral y con muchas opciones de no conseguir ser presidente. Firmó por dos temporadas, pero en su contrato añadieron una cláusula liberatoria que ahora puede ser utilizada por el portugués.

El técnico puede renunciar al banquillo del Benfica sin ningún tipo de penalización económica durante los diez días posteriores al último partido de la temporada. Esto le permite marcharse gratis a cualquier equipo, sin pagar cláusula de rescisión y justo antes del inicio de las pretemporadas. Sin duda, un chollo para cualquiera, entre los que se encuentra el Real Madrid.

La imagen que dejó Mou en el Bernabéu y en Florentino Pérez es muy amplia. Los aficionados le quieren, los jugadores le respetan y el presidente tiene un gran recuerdo de su paso por el club. Pese a ello, en el Madrid insisten en la continuidad de Arbeloa, pero su enfrentamiento con el Benfica en Champions League puede hacer cambiar de opinión a la directiva.