Saray Calzada 16 FEB 2026 - 07:03h.

Mourinho ha hablado de cómo afronta un nuevo partido contra el Madrid

El Real Madrid y el Benfica se vuelven a ver la cara en los playoffs de la Champions League. El equipo blanco y el portugués se enfrentaron en la última jornada de la fase de clasificación de la competición europea y fue un partido para olvidar de los de Álvaro Arbeloa. Fue un baño de los de Mourinho y consiguieron clasificarse gracias a un gol de Trubin en el descuento. Ahora se vuelven a enfrentar, pero no hay margen de error, el que pierda se queda fuera.

El equipo portugués se enfrentó en la pasada jornada del campeonato portugués al Santa Clara y tras el partido ya habló del próximo duelo contra el Real Madrid. "Muy exigente, sin duda. Solo jugamos la primera parte de la eliminatoria. Trubin no estará en el ataque en el estadio de la Luz. Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida. A menudo la gente piensa que se necesita un resultado determinado en la ida por esto o aquello", comenzó diciendo.

El aviso de Mourinho sobre el Madrid

El técnico del Benfica dejó un aviso con respecto a su rival. "Yo digo que no hay un resultado definitivo. Jugaremos la primera parte con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League... están heridos. Y un rey herido es peligroso".

El primer partido de la eliminatoria será el martes 17 de febrero en el estadio Da Luz de Lisboa y la vuelta en Madrid en el Santiago Bernabéu el miércoles 25 de febrero. Son 180 minutos en donde el equipo blanco se juega la continuidad en la competición aunque un entrenador que conoce muy bien al equipo y al técnico que tiene delante.

El Madrid parece haber ganado solidez en los últimos partidos y encara este encuentro con algo de menos dudas que cuando lo hizo en la última jornada de la Champions.