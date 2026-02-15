Trent Alexander-Arnold, la solución de Álvaro Arbeloa a los problemas del Real Madrid

Joaquín Anduro 15 FEB 2026 - 22:34h.

Alexander-Arnold se postula como organizador del Real Madrid

Vinicius, Fede Valverde y Huijsen se reconcilian con el Santiago Bernabéu por el Día de los Enamorados

La victoria del Real Madrid sobre la Real Sociedad por 4-1 ha supuesto un golpe de confianza para Álvaro Arbeloa y los jugadores blancos antes de viajar a Lisboa para el duelo de ida del play off de la Champions League contra el Benfica. Ante los donostiarras, uno de los más destacados fue Trent Alexander-Arnold, que se postuló como solución para uno de los principales males que azotan al cuadro merengue.

Desde las marchas de Luka Modric y, sobre todo, de Toni Kroos, el equipo madrileño ha echado en falta a un futbolista que se encargue de organizar el juego de ataque. La planificación de los últimos años ha ido encaminada a conformar una plantilla en la que el físico prima sobre el toque de balón pero futbolistas como Tchouaméni, Fede Valverde o Eduardo Camavinga han rendido mejor con un playmaker al lado.

El uruguayo fue señalado como uno de los encargados de tomar el mando en el Real Madrid pero su estilo de juego y sus habituales alineaciones en la banda derecha por necesidad no han terminado por encontrar la continuidad en este aspecto. El único futbolista de este perfil es la plantilla es un Dani Ceballos que no se consolida mientras, por el camino, se han descartado oportunidades de fichaje como la de Martín Zubimendi.

Trent Alexander-Arnold busca la continuidad

Este verano, el que sí llegó pero para el costado derecho de la defensa fue Trent Alexander-Arnold, un lateral con unas características muy marcadas. La colocación del inglés no es su principal fuerte, por ejemplo, pero esto lo compensa con un golpeo de pelota que no tiene nada que envidiarle a cualquiera de los mejores lanzadores del mundo.

Esto se demostró contra la Real Sociedad, donde regresó a la titularidad para convertirse en uno de los líderes del triunfo del Real Madrid. Suya fue la asistencia, genial, a Gonzalo García en el tanto que abría la lata y fue uno de los múltiples balones a sus compañeros para romper las líneas txuri urdin con los que el equipo madridista terminó goleando.

Ahora, a Trent Alexander-Arnold sólo le queda encontrar la continuidad dentro de una primera vuelta marcada por las lesiones del británico. Sumando el Mundial de Clubes, el lateral acumula 18 partidos en los que ha repartido cuatro asistencias y, sobre todo, participando de forma activa en la elaboración de juego iniciando los ataques y sacando la pelota.