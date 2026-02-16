Pepe Jiménez Sevilla, 16 FEB 2026 - 10:14h.

Jorge Valdano recuerda su capítulo al hablar ahora sobre Hansi Flick

Hablar de árbitros a día de hoy en el Sevilla, después de todo lo ocurrido durante las últimas semanas, es acudir a la polémica, pero en el Sánchez-Pizjuán, sin embargo, son muchos años y capítulos debatiendo sobre este asunto. Uno de los casos más recordados fue durante una semifinal de Copa, cuando Jorge Valdano, director deportivo del Real Madrid, bajó a hablar con el árbitro tras expulsar a Zinedine Zidane. El argentino, ahora comentarista televisivo, lo recuerda muchos después... entre risas.

Durante la tertulia de este domingo en DeportesPlus, Jorge Valdano, Gerard López -exjugador del Barça- y Juanma Castaño, periodista y presentador del espacio, debaten sobre la decisión de Hansi Flick en Copa ante el Atleti y el árbitro, situación que criticó el exdirector deportivo del Real Madrid.

"Creo que no es lo más adecuado hablar inmediatamente después del partido", decía antes de que Juanma Castaño le respondiese. "¿Tú bajaste alguna vez, no?". Entre risas, Valdano reconocía que "tengo una muy famosa en Sevilla" y explicó que lo hizo "después de que expulsaran a Zinedine Zidane en la primera parte".

Las risas se iban contagiando y mientras Juanma Castaño le decía que no podía criticar a Flick, Valdano reconocía que "si no es apropiado justo después del partido, imagina en el entretiempo. Además yo no era entrenador, sino director deportivo", a lo que el periodista le respondía, todo entre risas "pues peor, imagina que bajaste desde el palco".

Son muchos años los que han pasado desde aquella semifinal, desde aquel polémico día que Valdano bajó hasta el vestuario desde el palco, pero ni en Sevilla lo han olvidado -y cada vez que hay circunstancias semejantes, o enfrentamientos ante el Real Madrid, se recuerda-, ni el propio protagonista puede obviarlo al hablar sobre capítulos semejantes que pasan aún en la actualidad.