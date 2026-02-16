Miguel Casado 16 FEB 2026 - 13:28h.

El brasileño está cosechando buenas cifras en el Olympique de Lyon

La aventura de Endrick en Francia está siendo totalmente positiva. Pese a la tarjeta roja que vio hace unos días en el enfrentamiento ante el Nantes, el jugador brasileño está respondiendo a la cesión en el Olympique de Lyon de muy buena manera. Durante los seis encuentros que ha disputado, ha cosechado cinco goles y dos asistencias, unos datos que refuerzan el hambre de minutos que tenía en el Real Madrid.

Con el Mundial a cuatro meses vista, el delantero está ganándose un hueco en la lista de Carlo Ancelotti, pero también buscándose 'novias' para el futuro en caso de no terminar de encontrar su hueco en el Bernabéu.

Y es que como ha revelado Jorge Picón en ElDesmarket, el videopodcast de ElDesmarque presentado por Rafa Mainez, ahora mismo no se puede descartar ninguna opción sobre los próximos pasos del ex de Palmeiras.

A final de temporada, "tiene que volver al Real Madrid sí o sí", pues el acuerdo entre los dos clubes no contemplaba ninguna opción de compra. Pero el verano de 2026 puede suponer un punto de inflexión en su carrera.

Existe la opción de una nueva cesión, aunque en Chamartín la intención es que se quede en la plantilla del primer equipo. Y él, como cuenta el periodista especializado en la actualidad blanca, "quiere triunfar en Madrid". Pero, aun así, hay otras alternativas sobre la mesa.

El tapón que ve el entorno de Endrick en el Real Madrid

"El entorno, que intenta ser más objetivo con esta situación, entiende que hay cierto tapón", cuenta Picón. "Hay una situación que no es beneficiosa tampoco para lo que ellos esperan que pueda ser Endrick. Es un jugador que, a poco que le han dado minutos, ha marcado muchos goles. Su entorno no le cierra la puerta a ninguna posiblidad", añade.

Con Mbappé y Vinicius como indiscutibles -se espera que el '7' cierre pronto su renovación-, Gonzalo, "que está jugando muy bien y marcando goles" y otros jugadores en el ataque, el ahora jugador del Lyon no tiene la titularidad ni mucho menos asegurada.

Por ello, "ya hay algunos equipos que estarían pendientes de su situación en caso de que quisiese otra cesión o incluso una posible venta". Eso sí, todo apunta a que el destino tendría que ser de una categoría "un poquito más alta" que la del Olympique.

"Tiene 19 años y ya se considera que va a empezar a pelear por nombres, portadas, por los grandes fichajes. Y ahí es donde el entorno considera que si va a estar en el Madrid para jugar muy poco, que quizás es mejor encontrar una salida", añade Jorge.