Jorge Morán 16 FEB 2026 - 13:02h.

Aunque las dudas con Álvaro Arbeloa siguen muy presentes, lo cierto es que hay una gran diferencia con Xabi Alonso: el trato con el vestuario. Todos los fuegos que hubo con el tolosarra se han apagado con el técnico español, quién está teniendo una gran relación con sus jugadores como el pilar del éxito del equipo.

Y es que en un vestuario lleno de egos, tener contento a los jugadores parece la única fórmula para lograr victorias. Un debate que ha llegado a la mesa de ElDesmarket, en dónde han destacado el gran error de Xabi Alonso al contrario que Arbeloa.

Xabi Alonso y su planificación en el Real Madrid

Para Jorge Picón, Xabi no entendió lo que supone entrenar al cuadro blanco. "Tú eres Xabi Alonso y tienes una planificación de trabajo que para la Real Sociedad B, el Leverkusen o el Manchester City te vale, pero no para el Real Madrid", comenzó diciendo.

"Eso lo ha entendido mejor Arbeloa, que es lo que tiene que hacer para que su plan funcione mejor. Eso no quiere decir que trabaje más o este más preparado. Nadie mancha la figura de Xabi Alonso por lo que ha pasado en el Real Madrid, pero es cierto que no encajo en el vestuario", comentó sobre la relación de ambos entrenadores con los futbolistas.

Nacho Donado fue más allá y destacó que la cercanía de Álvaro con Florentino Pérez ha llegado al vestuario. "Me parece lógico que encaje Arbeloa porque los jugadores le ven como una prolongación del presidente", destacó el periodista. "Tiene una mayor capacidad para expresar sus ideas, para hacer que los jugadores no se sientan de X manera", dijo Picón.

El pensamiento en el vestuario del Real Madrid

Rafa Máinez habló sobre lo ocurrido entre Vinicius y Xabi Alonso y cómo se dio 'más poder al vestuario del Real Madrid'. "Como entrenador Xabi le pega 80.000 vueltas a Arbeloa. Le reconozco que tiene su gran oportunidad, pero cuenta con la facilidad de tener a su lado al presidente", destacó Donado.

"Los jugadores saben perfectamente quiénes son cada uno en ese vestuario, que pueden decir delante de cada uno o quiénes son más amigos del presidente. Arbeloa está consiguiendo una cohesión que Xabi Alonso no consiguió", zanjó Picón.