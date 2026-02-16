Saray Calzada 16 FEB 2026 - 09:31h.

Vinicius ha estado con Ibai Llanos y le ha concedido 24 horas con él para que vea cómo es la vida de un futbolista. En medio de todo eso, el brasileño ha aprovechado para hacer algunas confesiones. El jugador ha confesado que antes de que Kylian Mbappé llegara al Madrid o Jude Bellingham, ya hablaba con ellos para que ficharan por el club blanco. Quién sabe si lo hará también con Dominik Szoboszlai, del que confesó ser amigo.

El jugador del Liverpool ha estado en las últimas horas en la órbita del Real Madrid. El seleccionador de Hungría, Marco Rossi, dijo que el sueño del futbolista es jugar en el club blanco. "Por la relación tan estrecha y directa que tengo con Dominik Szoboszlai desde que empezó a jugar al fútbol siendo un niño, el Real Madrid siempre ha sido su sueño”, comentó al respecto.

Szoboszlai se deja querer por el vestuario del Madrid

Szoboszlai es una de las piezas capitales del actual Liverpool, pero el centrocampista no esconde su relación con algunos jugadores del Madrid. Tras la victoria del equipo de Álvaro Arbeloa ante la Real Sociedad, el jugador húngaro reaccionó a dos publicaciones. A una de Vinicius y a otra de Trent, con el que coincidió en el equipo inglés.

El centrocampista tiene contrato con el Liverpool hasta 2028 y de momento no parece haber movimientos para renovar, aunque él en alguna ocasión ha dicho que le gustaría seguir. “A ver qué pasa, ojalá todos estén contentos al final. Claro que quiero quedarme. Me gusta la ciudad, me gusta el club, me gusta jugar con estos chicos, me encanta Anfield, me encanta la afición. A ver qué me depara el futuro. No es culpa mía. Me encantaría quedarme. Ya veremos”.

A la confesión del seleccionador de Hungría se le une la de Vinicius. Lo mismo ya está trabajando en la sombra para el Real Madrid para que él pueda cumplir su sueño. En la actualidad es uno de los jugadores más en forma de Europa y si algo le falta al club merengue son jugadores con buen pie para sacar el balón. Ya han sonado varios nombres de cara al próximo mercado de verano y habrá que esperar para saber si Szoboszlai acaba fichando por el Real Madrid.