Michael Jordan consigue por primera vez la Daytona 500 con su nuevo equipo de la NASCAR

En un domingo de lo más interesante en Daytona Beach, Florida (Estados Unidos), la Daytona 500 de 2026, la edición número 68 de la carrera más prestigiosa de la NASCAR Cup Series, quedó marcada por una victoria que pasará a la historia del automovilismo. Tyler Reddick, al volante del Toyota número 45 del equipo 23XI Racing, copropiedad de Michael Jordan junto al también piloto Denny Hamlin, se alzó con la victoria en un final frenético que terminó con la celebración del exbaloncestista al más puro estilo NBA. Además, esta victoria ha llegado el mismo día de la celebración del partido de las estrellas en la mejor competición de baloncesto del mundo.

Desde sus inicios en 2021, 23XI Racing se ha consolidado como una de las organizaciones con más proyección de la parrilla, buscando no solo competir, sino ganar las pruebas más importantes. Esta noche lo ha conseguido con creces. La Great American Race, como se conoce a la Daytona 500, estuvo marcada por su alto grado de intensidad: infinitos cambios de líder y una última vuelta de caos absoluto, con varios coches involucrados en un accidente mientras Tyler Reddick avanzaba sin descanso hacia la victoria.

Un final de infarto para coronar a Michael Jordan como campeón

En la última vuelta de la carrera, Reddick aprovechó un accidente que dejó fuera de combate a varios de los favoritos, entre ellos Chase Elliott. Con una conducción firme y sin errores, se colocó primero y cruzó la línea de meta con una ligera ventaja, siendo así el conductor número 44 en la historia en ganar esta icónica carrera. La victoria significaba mucho más que un simple triunfo deportivo. Era también la primera Daytona 500 en la historia de 23XI Racing.

Las palabras de Michael Jordan tras la victoria en la Daytona 500

Una vez en la Victory Lane, Michael Jordan se mostró visiblemente emocionado por lo sucedido momentos antes en el circuito de Daytona: “Hicimos un trabajo increíble, estoy sin palabras, no sé qué decir”, afirmó el mejor jugador de baloncesto de la historia tras abrazar a su piloto y equipo. “Se siente como ganar un campeonato. Estoy extasiado, no me lo puedo creer. Se siente bien construir un equipo como el que hemos construido”, añadió el seis veces campeón de la NBA.

Como ya le pasó a Magic Johnson con Los Ángeles Dodgers hace unos meses cuando ganó la MLB, Michael Jordan se une a él como otra estrella más de la NBA que sigue consiguiendo títulos con sus equipos fuera del baloncesto. Esta vez ha sido la Daytona 500 de la NASCAR, pero quién sabe si pronto los veremos copresidir algún otro equipo o club más allá del baloncesto. Además de esto, cabe destacar que la pareja de la hija de Dennis Rodman, Ben Shelton, se ha llevado el ATP 500 de Dallas. Otra muestra más de que las grandes estrellas de la NBA, siguen de una forma u otra, ligadas a la actualidad deportiva.