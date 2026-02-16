Deulofeu, atrapado en una pesadilla sin fin: "Perdí toda mi vida, ya sólo espero un milagro"
Lleva tres años sin jugar un partido y aún se recupera de una lesión de cruzado que acabó en infección
Gerard Deulofeu está viviendo un auténtico calvario. A sus 31 años, el atacante lleva un año sin equipo y tres años sin disputar un partido de fútbol. Una lesión de rodilla en enero de 2023 marcó el inicio de una pesadilla que no tiene fin y que le tiene apartado de los terrenos de juego desde entonces.
En una entrevista con la BBC, el catalán ha confesado lo que está sufriendo desde entonces: "Perdí toda mi vida personal. Es lo más doloroso que uno puede sentir. Ahora solo espero un milagro para volver a jugar al fútbol, pero sé que es muy difícil volver con esa incapacidad. Mis dos huesos hacen una mueca, es impactante".
La última vez que se sintió futbolista fue el 22 de enero de 2023, hace ya más de tres años, en un Sampdoria-Udinese. Partió desde el banquillo en el 77', pero tuvo que abandonar el campo antes de que terminara el encuentro. "Jugué 15 minutos. Y ahí, en esos 15 minutos, me rompí completamente el ligamento cruzado anterior. Ese fue mi último partido", recuerda.
Qué pasa con Gerard Deulofeu y cuándo volverá a jugar
Deulofeu se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y tuvo que pasar por quirófano. "Si sólo se hubiera sido una operación para reparar el ligamento cruzado anterior, habría vuelto hace más de dos años. Es una lesión de la que los futbolistas se recuperan bien hoy en día. Se opera, se modifica el ligamento cruzado anterior, el sistema, y la recuperación es progresiva. El problema fue la infección. No tuve suerte", admite.
Durante este tiempo, su vida ha sido un auténtico calvario. No podía salir a pasear o jugar con sus hijos, no podía sacar a los perros, no podía ni siquiera conducir. "Hay tres cosas realmente importantes. Una, sin duda, es la familia y el hogar. Para intentar superar esta etapa tu hogar debe estar lleno de paz y amor. La felicidad, ver crecer a tus hijos, estar con tu esposa, sentir paz y amor en casa, es fundamental".
Otra de las piezas claves es la relación con la familia Pozzo, su agencia de representación. Fueron sinceros con el Udinese y le dijeron que estaría sin jugar por tiempo indefinido. Rescindió su contrato hace un año, en enero de 2025, pero el club le facilita las instalaciones para poder seguir entrenando. Y es que, pese a todo, Gerard se aferra a ese "milagro" para poder volver a sentirse jugador de fútbol.