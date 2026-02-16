Fran Fuentes 16 FEB 2026 - 11:45h.

Competición se ceba con el Real Valladolid: Juric y Orta, sancionados

Tras la destitución de Luis García Tevenet, Víctor Orta se encuentra a la búsqueda del tercer entrenador del Real Valladolid esta temporada. Con Fran Escribá en la pole de candidatos, esta decisión no hace más que confirmar que LALIGA HYPERMOTION es una auténtica trituradora de entrenadores, con 12 despidos (dos de ellos, en el Pucela) en 26 jornadas. Pero vamos a más, porque se trata del undécimo entrenador del director deportivo madrileño en menos de cuatro años.

Y es que el director deportivo arrancó el curso 2022/23 con Jesse March, el entrenador que logró salvar al equipo el curso anterior después del cese de Marcelo Bielsa, quien había logrado implantar al equipo una identidad ganadora que le llevó a ascender de la Championship a Premier. Sin embargo, el estadounidense no sería capaz de mantener una buena línea de resultados y acabó cesado el 6 de febrero del 2023. Mientras Víctor Orta trataba de encontrar el perfil adecuado y negociaba el acuerdo, Michael Skubala asumió el cargo de entrenador interino, estando tres partidos en el puesto. Finalmente, Orta contrató a Javi Gracia, quien apenas lograría tres triunfos en 13 partidos. El 2 de mayo se confirma el despido del entrenador navarro y el adiós "de mutuo acuerdo" del director de fútbol profesional del club inglés.

La difícil tarea de Víctor Orta en el Sevilla y el fracaso de su gran apuesta

En la temporada 2023/24, el Sevilla le contrata después de que sus opciones prioritarias se cayeran una a una. El madrileño, que ya había trabajado en el club hispalense como parte del equipo de Monchi hacía varios años, asumió el cargo en un momento delicado para la entidad, con la necesidad de abaratar costes de plantilla y muy poco margen para fichajes. Asimismo, llegó con la imposición de que José Luis Mendilibar seguiría en el cargo, merced al título de la UEFA Europa League logrado dos meses antes. Pese a todo, el equipo empezó mal y no logró levantar el vuelo, lo que supondría el cese del entrenador de Zaldíbar en octubre.

Su sustituto fue el uruguayo Diego Alonso, una apuesta plenamente personal a quien, según afirmó el propio director deportivo, seguía desde que se conocieron personalmente "en un asado". Pues bien, el de Montevideo fue incapaz de ganar un partido contra un equipo profesional, cosechando tan solo dos triunfos de 14 partidos, frente al CD Quintanar y el Astorga, y perdiendo siete partidos, cuatro de ellos en la antigua fase de grupos de la Champions. Dos meses después, en diciembre, contrató a Quique Sánchez Flores, aunque diversas informaciones en su día apuntaron que era más una contratación del club que del propio director deportivo. Sea como fuere, el entrenador madrileño salvó los muebles y evitó el descenso con cierta holgura.

Nos vamos al curso 2024/25, en el que encomendó el proyecto del Sevilla FC a Javier García Pimienta. El técnico catalán mantenía unos resultados aceptables, pero la imagen del equipo era bastante negativa. Así, tras una racha de cuatro derrotas consecutivas (ante Athletic Club, Real Betis, Atlético de Madrid y Valencia CF), el club tomó la decisión de despedir al entrenador e incorporar a Joaquín Caparrós para tratar de salvar la temporada. Sin embargo, el técnico hispalense empeoraría aún más los números de Pimienta. El conjunto hispalense se salvaría por los pelos de descender.

A principios de junio, cuando muchos pensaban que lideraría el proyecto de la actual temporada, Víctor Orta fue cesado de sus funciones en el Sevilla. Su balance fue de cinco entrenadores en apenas dos años, aunque hay que ser conscientes que más de una de las decisiones tomadas para mantener, cesar del cargo o incluso alguna de las elecciones al contratar no fuera del todo suya.

En el Real Valladolid tampoco logra remontar el vuelo

Tras salir del Sevilla, el Real Valladolid, a quien otras figuras exsevillistas como Miguel Ángel Gómez le han funcionado muy bien, contrató al madrileño para darle la dirección deportiva. Su elección para el banquillo fue Guillermo Almada, quien, tras 18 jornadas y con el equipo en décima posición, decidió aceptar la oferta del Real Oviedo, poniendo a Sisi a dirigir el duelo de la jornada 19 como interino. Entonces el Real Valladolid decidió firmar a Luis García Tevenet, quien, apenas dos meses después, y tras siete partidos, apenas ha logrado una victoria en Ceuta, un empate y cinco derrotas.

Tras cesar al preparador sevillano, Víctor Orta se dispone a contratar a su undécimo entrenador (sin contar los dos provisionales, obviamente) en menos de cuatro años. Un balance que puede ser síntoma de dos cuestiones para nada opuestas: la inestabilidad de los clubes en los que ha trabajado y su escaso margen de acierto con los técnicos desde el verano de 2022.