Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 15 FEB 2026 - 18:47h.

Cuatro puntos de 21 posibles

El Real Valladolid toma una decisión con Tevenet: aguanta... de momento

El Real Valladolid ha pasado de empezar la 2024/2025 en LALIGA EA Sports a poder acabar la 2026/2027 en Primera RFEF. El riesgo de descenso es mayor cada jornada que pasa y el equipo blanquivioleta sólo aventaja en un punto a esa zona roja de la tabla. Esta situación supone que el Pucela haya tomado la decisión de destituir a Luis García Tevenet (tercer entrenador esta temporada tras Guillermo Almada y Sisinio González) después de la humillante derrota por 5-1 en Los Cármenes ante el Granada CF.

17 goles encajados en siete partidos, cuatro derrotas consecutivas (tres de ellas recibiendo tres tantos o más), muy malas sensaciones y un irrisorio bagaje de cuatro puntos de 21 posibles hacen que el Pucela haya tomado la decisión de destituir a un Tevenet que parecía no saber qué hacer para mejorar el juego y los resultados.

Cuarto entrenador de la temporada

El peligro de bajar a la Primera División de la RFEF está muy presente y el club blanquivioleta, es consciente de ello aunque puede que tarde porque no es una situación nueva, y ha tomado la decisión de cesar a su entrenador para optar por un cuarto técnico que pueda sacar esto adelante. La derrota 0-4 ante el CD Castellón se tomó como algo normal y por eso siguió Tevenet y ahora el golpe recibido es aún mayor.

El que llegue a Valladolid, Fran Escribá es la primera opción para el club blanquivioleta, sería el cuarto entrenador esta temporada, tras Almada, Sisi y ahora Tevenet, algo que ya ha pasado en la década de los años 80 y 90, más concretamente en la temporada 1994/1995, con Víctor Espárrago, Pepe Moré, Antonio Santos y Fernando Redondo. También, en la campaña 1986/1987 con Vicente Cantatore, Xabier Azkargorta, Antonio Santos y Pepe Pérez García en el banquillo.