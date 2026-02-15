Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Cuatro derrotas consecutivas

Oficial: Luis García Tevenet, destituido en el Real Valladolid

Tevenet, en el partido en el Albacete.
Tevenet, en el partido en el Albacete.. LALIGA.
El Real Valladolid ha pasado de empezar la 2024/2025 en LALIGA EA Sports a poder acabar la 2026/2027 en Primera RFEF. El riesgo de descenso es mayor cada jornada que pasa y el equipo blanquivioleta sólo aventaja en un punto a esa zona roja de la tabla. Esta situación supone que el Pucela haya tomado la decisión de destituir a Luis García Tevenet (tercer entrenador esta temporada tras Guillermo Almada y Sisinio González) después de la humillante derrota por 5-1 en Los Cármenes ante el Granada CF.

17 goles encajados en siete partidos, cuatro derrotas consecutivas (tres de ellas recibiendo tres tantos o más), muy malas sensaciones y un irrisorio bagaje de cuatro puntos de 21 posibles hacen que el Pucela haya tomado la decisión de destituir a un Tevenet que parecía no saber qué hacer para mejorar el juego y los resultados.

Cuarto entrenador de la temporada

El peligro de bajar a la Primera División de la RFEF está muy presente y el club blanquivioleta, es consciente de ello aunque puede que tarde porque no es una situación nueva, y ha tomado la decisión de cesar a su entrenador para optar por un cuarto técnico que pueda sacar esto adelante. La derrota 0-4 ante el CD Castellón se tomó como algo normal y por eso siguió Tevenet y ahora el golpe recibido es aún mayor.

El que llegue a Valladolid, Fran Escribá es la primera opción para el club blanquivioleta, sería el cuarto entrenador esta temporada, tras Almada, Sisi y ahora Tevenet, algo que ya ha pasado en la década de los años 80 y 90, más concretamente en la temporada 1994/1995, con Víctor Espárrago, Pepe Moré, Antonio Santos y Fernando Redondo. También, en la campaña 1986/1987 con Vicente Cantatore, Xabier Azkargorta, Antonio Santos y Pepe Pérez García en el banquillo.

