Jesús Pérez Baraja Valladolid, 14 FEB 2026 - 20:54h.

Tevenet no teme por su puesto: "No hay que dramatizar"

Un punto y tres puestos de diferencia

Compartir







El Granada CF y el Real Valladolid se van a enfrentar este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la ciudad andaluza en el partido correspondiente a la vigesimosexta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Granada CF

Conocida simultáneamente una convocatoria de 20 jugadores con la baja del sancionado Sergio Ruiz, y con la presencia de los jugadores con ficha de filial , ya se sabe el once del Granada CF.

José Rojo, Pacheta apuesta por un 1-4-3-3, introduciendo un único cambio respecto a la derrota (1-0) ante el CD Leganés en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña el pasado fin de semana.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador burgalés: Luca Zidane; Óscar Naasei, Manu Lama, Loic Williams, Baila Diallo; Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz, Izán; José Arnaiz, Gonzalo Petit, y Álex Sola.

PUEDE INTERESARTE El favor del Real Valladolid al Rayo para mejorar el césped de Vallecas

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Iván Alejo y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador con ficha del Real Valladolid Promesas Hugo San, ya se sabe la alineación del Pucela.

PUEDE INTERESARTE Un regreso y un jugador al margen en la vuelta del Real Valladolid al trabajo

Luis García Tevenet apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo tres cambios respecto a la derrota por goleada (0-4) contra el CD Castellón en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana. De esta manera, entran Clément Michelin por Ramón Martínez, que pasa al centro de la defensa, para jugar en el lateral derecho, Carlos Clerc por Hugo San, Lucas Sanseviero por Stipe Biuk, Stanko Juric por Mario Maroto en el centro del campo y Juanmi Latasa por Vegard Erlien en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Clément Michelin, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Victor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Lucas Sanseviero; y Latasa.