Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 12 FEB 2026 - 15:44h.

Su equipo sólo ha sacado cuatro puntos de 18

Solares se pone serio con la plantilla del Pucela: "El que no quiera estar, que lo diga"

Compartir







Tres derrotas consecutivas no son plato de buen gusto para ningún seguidor de ningún equipo, pero menos todavía para uno del Real Valladolid con los últimos esperpentos vistos en el Nuevo Estadio José Zorrilla y a domicilio durante el último año y medio. Sobre esta realidad del Pucela ha hablado en la previa del encuentro en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF el técnico del Pucela, Luis García Tevenet, que explica sus sensaciones en una semana en la que su figura ha estado muy cuestionada.

Tevenet ha detallado su situación intentando desviar ese tema para que el equipo esté centrado en sacar adelante el momento por el que atraviesa y el importante duelo contra el conjunto nazarí: "No pienso en si me juego el puesto, no hay que dramatizar con la situación. Podemos perder, pero también, ganar y adelantar al Granada en la clasificación. Percibo, noto y siento la confianza que hay en el Club de sacar esto adelante. Los números son evidentes y tenemos que intentar ser más sólidos en nuestra área, pero no es sólo un problema, hay más. La semana ha sido buscando la mejora en muchos aspectos, el equipo está muy receptivo. El entrenador busca soluciones. Los números son evidentes y tenemos que intentar ser más sólidos en nuestra área, pero no es sólo un problema, hay más".

Habrá que ver cómo son las próximas horas en la entidad vallisoletana antes de un encuentro que debe servir para resarcirse de un descalabro de tal magnitud como el recibido en casa ante el CD Castellón, con Tevenet confirmado para sentarse en el banquillo de Los Cármenes y con el equipo a un punto de entrar en la zona de descenso tras las derrotas de la SD Huesca en Gijón y de la Cultural y Deportiva Leonesa en Málaga la pasada jornada.