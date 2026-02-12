Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 12 FEB 2026 - 11:34h.

Solares ejerce de líder tras otro bochorno: obliga a la plantilla del Pucela a dar la cara

El Real Valladolid está inmerso en una crisis de resultados en la que no se ve solución y el equipo lejos de trabajar más arduamente es todo lo contrario. La vuelta al trabajo de los que fueron titulares el domingo ante el CD Castellón en el Nuevo Estadio José Zorrilla se produjo este miércoles, con varias novedades reseñables de futbolistas que no estaban y regresan o de otros que estaban y no estuvieron con el grupo.

Estuvieron ausentes, con trabajo individualizado, los lesionados Noah Ohio, Guille Bueno y Amath Ndiaye, mientras que Lucas Sanseviero, que tuvo permiso para resolver cuestiones burocráticas el lunes, estuvo al margen del grupo, incluso sin botas de tacos, el miércoles en los Campos Anexos. Del Real Valladolid Promesas, aunque ya en dinámica del primer equipo desde hace tiempo estuvieron Hugo San y Álvaro de Pablo, además de otros futbolistas canteranos que ya forman parte del primer equipo a todos los efectos.

La principal novedad fue que Mathis Lachuer trabajó sobre el césped con el grupo por primera vez durante las últimas semanas y podría volver a estar disponible para entrar en la convocatoria la próxima jornada. La pasada semana, tras la derrota en Córdoba, el equipo tuvo dos días de descanso y, antes de visitar el Estadio Nuevo Los Cármenes para enfrentarse al Granada CF de José Rojo, Pacheta, los titulares en el ridículo ante el Castellón no se entrenaron hasta el miércoles.

Es decir tendrán sólo tres sesiones antes de este importante compromiso, una planificación poco entendible por el momento que atraviesa el equipo. Un partido para volver a cumplir fuera de casa tras no hacerlo en el Nuevo Estadio José Zorrilla e intentar alejarse lo máximo posible de los puestos de descenso. Para este partido seguirá sin estar Iván Alejo, que fue sancionado con tres encuentros tras su expulsión por doble amarilla contra el Albacete Balompié.