Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 09 FEB 2026 - 21:14h.

Tercera derrota consecutiva

Real Valladolid 0-4 CD Castellón: ridículo que acerca al abismo

El Real Valladolid volvió a caer con estrépito en el Nuevo Estadio José Zorrilla, donde ya acumula más de tres meses sin cosechar una victoria y con muy malas sensaciones a medida que pasan las semanas. El Pucela está al filo del descenso, sólo un punto por encima gracias a las derrotas de la SD Huesca y la Cultural y Deportiva Leonesa este domingo. Además, es el segundo peor equipo desde que llegó Luis García Tevenet, como destaca Javier Barrocal en su cuenta de Twitter.

Iván San José, Chuki marcó el 1-2 tras la ventaja del conjunto castellonense, pero el tanto fue anulado por el VAR por fuera de juego, como así decretó el Sistema Semiautomático al revisar la jugada. La indignación viene en que la imagen escogida para determinar si la acción es o no reglamentaria deja muchas dudas. La bota del atacante vallisoletano está supuestamente adelantada por la puntera y eso fue lo que decretó el fuera de juego. Cosas del fútbol moderno en el que se arbitra por frames y pantallas.

Después de esto y ya en la segunda mitad, con 0-3 en el luminoso, el Pucela aprovechó un saque de esquina para volver a marcar otro gol, pero fue anulado en el campo a instancias de uno de los jueces de línea, que vio que ese balón había salido por línea de fondo. Eso sí, ni Raúl Martín González Francés ni su equipo en la sala VOR fueron capaces de encontrar una imagen concluyente del VAR que determinara si esa diana de Víctor Meseguer era válida o no. Al no saber a ciencia cierta si la pelota sale de manera completa, aunque no lo parece, el estamento arbitral decidió que prevalezca lo señalado en el campo y se anuló el gol que hubiera sido el 1-3, salvo que hubiera subido al marcador el anterior de Chuki.