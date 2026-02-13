Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 13 FEB 2026 - 18:28h.

Bajas y posibles cambios del Pucela en Granada: del "estamos valorando" al "sería contraproducente"

Tevenet se lleva a 23 jugadores

La convocatoria del Real Valladolid para el partido que le va a enfrentar al Granada CF, correspondiente a la Jornada 26, quinta de la segunda vuelta, de LALIGA Hypermotion 2025/2026, ya está definida y confirmada de forma oficial. El encuentro se jugará este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio Los Cármenes.

El entrenador del Pucela, Luis García Tevenet, mantiene las bajas de Amath Ndiaye y Guille Bueno. Además, el técnico tiene la ausencia de última hora del lesionado Mathis Lachuer, que no llega al encuentro, y también la baja del sancionado Iván Alejo. Sí que estarán Clément Michelin, Lucas Sanseviero y Carlos Clerc, los últimos fichajes, a los que el técnico sevillano ya ve para aportar.

Aparte de los jugadores que ya pertenecen al primer equipo aunque tengan dorsal de filial, como Iván Garriel, de las categorías inferiores, el entrenador ha decidido llamar a un único futbolista, el lateral izquierdo Hugo San, después de ir recuperando efectivos del primer equipo durante los últimos días y entrenamientos.

Ésta es la lista completa de los 23 jugadores del Real Valladolid que van a estar presentes en el partido ante el Granada CF correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA Hypermotion, que se disputará este sábado en el Estadio Los Cármenes a partir de las 21.00 horas:

Porteros

• Álvaro Aceves

• Guilherme Fernandes

Centrales

• David Torres

• Ramón Martínez

• Pablo Tomeo

• Mohamed Jaouab

Lateral derecho

Clément Michelin

Laterales izquierdos

• Carlos Clerc

• Iván Garriel

• Hugo San

Centrocampistas

• Víctor Meseguer

• Ibrahim Alani

• Mario Maroto

• Julien Ponceau

• Stanko Juric

Extremos

• Sergi Canós Tenés

• Stipe Biuk

• Lucas Sanseviero

• Peter Federico González

Delanteros

• Juanmi Latasa

• Marcos André de Sousa

• Iván San José, Chuki

• Vegard Erlien