Redacción Valladolid Valladolid, 13 FEB 2026 - 10:12h.

Lachuer, duda y ya ha vuelto con el grupo

Un regreso y un jugador al margen en la vuelta del Real Valladolid al trabajo

Luis García Tevenet no teme por su puesto en el Real Valladolid a pesar de los resultados. El técnico sevillano contará con diferentes bajas para el importante encuentro en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF. Durante la semana, la duda ha sido un Mathis Lachuer que llevaba varias semanas sin entrenar y que ha vuelto parcialmente con el grupo en las últimas sesiones.

El entrenador sevillano ha explicado en rueda de prensa cómo ve a su equipo y si va a cambiar muchas cosas después de tres derrotas consecutivas, siendo la última muy contundente: "El equipo tiene una plantilla muy definida y, con el paso de las semanas, podemos ir modificando cosas. Cambiar todo drásticamente sería contraproducente, no es fácil. Hay que intentar desbloquear al equipo a nivel mental".

Además, no ha querido dar pistas sobre los futbolistas que pueden partir de inicio, sobre todo en el lateral derecho, posición debilitada por la sanción a Iván Alejo. El equipo, no obstante, se reforzó con un Clément Michelin que todavía no ha debutado. "Los laterales están cada día mejor y en la derecha vamos probando cosas, no quiero dar pistas. En ataque necesitamos ser más verticales", ha comentado.

Dos jugadores que en las últimas fechas llegan más entre algodones son Marcos André de Sousa, que sale de lesión e inactividad, y Lachuer, que lleva varias semanas arrastrando unas recurrentes molestias: "A Mathis lo vamos a valorar para ver cómo está. Se valora y se trabaja todo. Marcos nos tiene que dar cosas y aportar".

Novedades del entrenamiento

En el entrenamiento de este jueves no ha estado Ramón Martínez, apuesta del entrenador para ocupar el costado diestro de la defensa pucelana durante los dos últimos encuentros. El central ha trabajado al margen sin botas de tacos, aunque se espera que no tenga problemas para estar disponible, al igual que un Lucas Sanseviero que ha vuelto con el grupo tras ausentarse las dos sesiones anteriores.