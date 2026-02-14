Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 14 FEB 2026 - 23:25h.

Éstas son las notas de ElDesmarque a los en la derrota (5-1) ante el Granada CF en la vigesimosexta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio Nuevo Los Cármenes.

Guilherme Fernandes (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Clément Michelin (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Ramón Martínez (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

David Torres (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Carlos Clerc (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Stanko Juric (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Víctor Meseguer (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Iván San José, Chuki (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Peter Federico González (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Juanmi Latasa (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Lucas Sanseviero (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Desde el banquillo

Julien Ponceau (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Iván Garriel (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Sergi Canós Tenés (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.

Marcos André de Sousa (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.