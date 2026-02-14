Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Granada en la Jornada 26 de LALIGA Hypermotion
Bajas y posibles cambios del Pucela en Granada: del "estamos valorando" al "sería contraproducente"
Cuarta derrota consecutiva
Éstas son las notas de ElDesmarque a los en la derrota (5-1) ante el Granada CF en la vigesimosexta jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio Nuevo Los Cármenes.
Guilherme Fernandes (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Clément Michelin (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Ramón Martínez (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
David Torres (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Carlos Clerc (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Stanko Juric (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Víctor Meseguer (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Iván San José, Chuki (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Peter Federico González (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Juanmi Latasa (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Lucas Sanseviero (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Desde el banquillo
Julien Ponceau (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Iván Garriel (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Sergi Canós Tenés (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.
Marcos André de Sousa (0): No merece el escudo que lleva en el pecho.