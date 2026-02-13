Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 13 FEB 2026 - 21:49h.

Tres meses sin ganar en casa

En tan sólo seis partidos, la figura de Luis García Tevenet ha pasado a estar muy cuestionada e, incluso, el entrenador ha sido ratificado por la entidad pucelana y se sentará en el banquillo ante el Granada CF. El 0-4 en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra el CD Castellón ha desencadenado la tormenta perfecta para que el hartazgo de la afición con el entrenador vaya a más.

Muchos seguidores vallisoletanos compartieron su opinión a través de las redes sociales tras una nueva y contundente derrota ante el equipo levantino, segundo de LALIGA Hypermotion, y también sobre la decisión del Club de mantener en el banquillo al técnico sevillano. Así lo expresaron en Twitter tras el resultado final y las palabras del entrenador:

Contando desde la llegada de Tevenet a Valladolid, en seis encuentros en total al frente, el equipo pucelano sería penúltimo con tan sólo cuatro puntos cosechados y 12 goles encajados, siete menos que con Guillermo Almada en 18 jornadas. Un bagaje que deja mucho que desear y que evidencia una clara crisis de resultados que se alarga en el tiempo: las victorias son espejismos y las 11 derrotas que lleva el equipo vallisoletano en lo que va de campaña, realidades.

En caso de que se produzca la destitución en un futuro, el que llegue a Valladolid sería el cuarto entrenador esta temporada, tras Almada, Sisi González y ahora Tevenet, algo que ya ha pasado en la década de los años 80 y 90, más concretamente en la temporada 1994/1995, con Víctor Espárrago, Pepe Moré, Antonio Santos y Fernando Redondo. También, en la campaña 1986/1987 con Vicente Cantatore, Xabier Azkargorta, Antonio Santos y Pepe Pérez García en el banquillo.

El peligro de bajar a la Primera División de la RFEF está muy presente y el club blanquivioleta, si es consciente de ello, debe tomar la mejor decisión posible sin demorarla en exceso en el tiempo, aunque el técnico sevillano se la va jugar en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante el Granada CF.