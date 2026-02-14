Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 14 FEB 2026 - 13:32h.

Partido muy importante en Granada

La afición del Real Valladolid y la continuidad de Tevenet: "Irresponsabilidad"

El Real Valladolid tiene uno de los partidos más importantes de su historia, ya que de no conseguir una victoria el equipo podría entrar en descenso esta jornada si se dan los resultados. Por ello, desde el Club se ha querido insuflar a los jugadores de un chute de energía para afrontar este importante encuentro (sábado a las 21.00 horas en el Estadio Los Cármenes).

De hecho, esto es una iniciativa de los propios empleados de la entidad blanquivioleta para apoyar al Real Valladolid. Algo que ha surgido de ellos mismos, de manera espontánea y se ha organizado de tal manera que ha sido una sorpresa para toda la expedición que ha viajado a Granada. Gente de la residencia, de categorías inferiores (incluidas esas chicas del Real Valladolid Femenino que viajaban a un torneo), de oficinas...

El club ha publicado en su cuenta de Instagram el vídeo con la sorpresa que se llevan los futbolistas de la primera plantilla al encontrar ese bonito panorama cuando salen de la Residencia de Jóvenes Jugadores para sentarse en el autobús que les llevaría a Andalucía. El mensaje era claro: "Cálida despedida en la salida de los jugadores rumbo a Granada. ¡Estamos con vosotros! Aúpa Pucela". Un bonito acto de cariño desde dentro de la entidad para intentar subir la moral y confianza del equipo con los recientes malos resultados.

Para este importante duelo el entrenador del Pucela, Luis García Tevenet, mantiene las bajas de Amath Ndiaye y Guille Bueno. Además, el técnico tiene la ausencia de última hora del lesionado Mathis Lachuer, que no llega al encuentro al haberse entrenado en dos ocasiones estas semanas, y también la baja del sancionado Iván Alejo. Sí que estarán Clément Michelin, Lucas Sanseviero y Carlos Clerc, los últimos fichajes, a los que el técnico sevillano ya ve para aportar.