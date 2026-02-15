Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 15 FEB 2026 - 14:56h.

La mala racha del Pucela se ha convertido en crisis con Luis García Tevenet en el banquillo pucelano y todo apunta a que el técnico sevillano será cesado sólo siete partidos después de su llegada. No obstante, el Real Valladolid tiene clara su prioridad como sustituto. Como ha podido saber ElDesmarque, Fran Escribá es la primera opción del Real Valladolid para sustituir a un Luis García Tevenet que sólo ha conseguido cuatro puntos de 21 posibles y tiene al equipo al borde del precipicio tras tres goleadas consecutivas.

Más de 350 partidos entre Primera y Segunda

El técnico de 60 años cuenta con una gran experiencia en el fútbol nacional, primero como entrenador asistente en el Atlético de Madrid y después como primera espada en el Elche CF donde ascendió y mantuvo dos temporadas al equipo (que después descendió administrativamente) en Primera entre 2012 y 2015. Allí coincidió con Víctor Orta. Después pasó por el Getafe CF donde aguantó 32 partidos (hasta que fue destituido) en los que sacó 28 puntos y dio el salto al Villarreal CF en la 2016/2017, campaña en la que dejó al equipo quinto con 67 puntos y fue cesado en la siguiente con tan sólo seis encuentros.

Pasó por el RC Celta de Vigo donde duró 24 jornadas entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente en Primera, mismo caso que en su regreso al Elche. Estos dos últimas experiencias peores le relegaron a Segunda, donde recaló en el Real Zaragoza. En el equipo maño hizo 22 puntos en 16 duelos y 37 en 27.

Tras su andadura en Zaragoza el técnico valenciano cosechó 53 puntos en 33 partidos al frente del Granada CF la pasada temporada tras coger al equipo en la jornada siete (en la 17ª plaza con siete puntos de 21) y ser destituido en la 39 con 59 puntos, a tres del playoff a falta de cuatro partidos. Esta fue su última andadura en los banquillos, lo que supone que lleva sin equipo desde mayo de 2025.