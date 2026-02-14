Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 14 FEB 2026 - 17:36h.

Por el Real Valladolid han pasado todo tipo de futbolistas, de unos niveles y de otros, que han dejado más o menos huella en el Pucela, como es el caso de Mickaël Malsa, que estuvo dos temporadas en el conjunto blanquivioleta, la 2022/2023 y la 2023/2024, una en LALIGA EA Sports y otra en LALIGA Hypermotion. Ahora, el de Martinica vuelve a esa categoría de plata.

A 13 de febrero el CD Mirandés ha informado de que Malsa vuelve al CD Mirandés y se incorpora oficialmente al primer equipo hasta junio de 2026. El de Martinica reforzará la medular jabata lo que queda de temporada y cumplirá su segunda etapa como jugador jabato, tras estar en el conjunto de Miranda de Ebro en la campaña 2019/2020 rindiendo a un buen nivel y jugando bastante.

Tras su paso por el Club Deportivo Mirandés, donde fue uno de los futbolistas más destacados en esa campaña 2019/2020, Mickaël Malsa firmó por el Levante UD, con quien disputó más de 50 partidos en Primera División. Posteriormente pasó por las filas de Real Valladolid CF, Kasımpaşa Spor Kulübü turco y Wydad Casa Blanca marroquí, equipo con el que llegó a disputar el Mundial de Clubes.

El equipo castellanoleonés destaca que Malsa es un futbolista muy físico de mucho recorrido sobre el terreno de juego. Destaca por su intensidad y buen posicionamiento sobre el verde, lo que le hace recuperar muchos balones y frenar ataques rivales. Por tanto el mediocentro será rival del Valladolid el fin de semana del 20 al 22 de marzo, cuando el equipo pucelano, habrá que ver con que entrenador, visite el Estadio Municipal de Anduva para medirse en la jornada 31 de Segunda División al actual colista de la competición, aunque no desahuciado a estas alturas de la categoría de plata.