Agencia EFE Redacción Valladolid Valladolid, 14 FEB 2026 - 23:17h.

Convocatoria del Real Valladolid en Granada: un descarte y el resto disponibles

Jornada 26 de LALIGA Hypermotion

Compartir







El Granada CF sumó su segunda victoria consecutiva como local y se aleja de la zona baja al golear (5-1) este sábado en el Estadio Nuevo Los Cármenes a un Real Valladolid que va de mal en peor y que enlaza cuatro derrotas consecutivas, pudiendo entrar en zona de descenso a la Primera División de la RFEF este domingo. De hecho, su entrenador, Luis García Tevenet, podría ser destituido en las próximas horas después de siete partidos al frente del conjunto vallisoletano.

El equipo rojiblanco empezaba el partido lanzado y marcaba tres goles en media hora, aparte de acumular alguna ocasión más, aprovechando la debilidad defensiva de un Pucela paupérrimo en casi todo, especialmente a balón parado. Izan González, con un gran chut desde fuera del área (1-0), el exblanquivioleta Rubén Alcaraz de cabeza (2-0), ambos tras sendas faltas laterales, y el uruguayo Gonzalo Petit (3-0), después de aprovechar un rechazo, dejaban el choque sentenciado.

PUEDE INTERESARTE Un regreso y un jugador al margen en la vuelta del Real Valladolid al trabajo

El duelo se acababa para los pucelanos con la expulsión del francés Clément Michelin en el minuto 32 al ver dos tarjetas amarillas en su debut como blanquivioleta, poco antes de que Manu Lama marcara de cabeza el 4-0, en otra acción local de estrategia y de que los visitantes redujeran diferencias antes del descanso con un tanto de Peter Federico González.

Decepcionantes estrenos

En la segunda parte, el Granada se limitaba a dejar pasar los minutos sin cebarse con el rival, llegando el 5-1 con un tanto en propia meta del uruguayo Lucas Sanseviero, en su estreno como titular.

Las paradas del meta portugués Guilherme Fernandes, que había fallado en los primeros goles, en el último cuarto del choque, evitaban que el resultado fuera más abultado, mientras que el Real Valladolid, claramente inferior al rival, no era capaz de crear muchas más ocasiones claras de gol.