Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 15 FEB 2026 - 10:50h.

Cuarta derrota consecutiva

Empleados y canteranos sorprenden a los jugadores del Pucela antes de partir a Granada

Stanko Juric volvió tras sanción y directo al once. El centrocmapista es un fijo para Luis García Tevenet en una nueva derrota de un Real Valladolid que va de mal en peor y que enlaza cuatro derrotas consecutivas, pudiendo entrar en zona de descenso a la Primera División de la RFEF este domingo si empata o gana la SD Huesca. De hecho, su entrenador, Luis García Tevenet, podría ser destituido en las próximas horas después de siete partidos al frente del conjunto vallisoletano.

El mediocentro croata del Real Valladolid Stanko Juric expresa el sentir del vestuario tras la cuarta derrota consecutiva y esta con goleada. Además, quita responsabilidad a Luis García Tevenet y pone el foco en él y en sus compañeros, es decir en la plantilla del Pucela: "Siento vergüenza. Perdón a toda la afición. Hay que trabajar más y hablar menos. No sé que pasa, tenemos que seguir, cambiar la cabeza e intentar darle la vuelta y encontrar una solución. Es un error de jugadores, sólo eso, la responsabilidad es nuestra". El capitán lamentó que el rival allanara su camino con un disparo desde la frontal y otra acción a balón parado. “Nos meten goles fáciles. Cada uno tiene que dar más”, dijo. Por todo ello, incidió en “cambiar la cabeza” para revertir la complicada situación del Pucela.

El croata porta el brazalete de capitán del Valladolid con todo lo que eso conlleva y se mostró algo dubitativo en algunos respuestas, como cuando fue preguntado por la presencia de Gabriel Solares en el vestuario del Pucela al término del partido, confirmada por Luis García Tevenet en sala de prensa, pero que Juric puso en duda. Esta falta de carácter se traslada al campo, ya que no da valor a eso que lleva en el brazo para ordenar al equipo o protestar a los colegiados.