16 FEB 2026 - 13:14h.

Mourinho dejó varios detalles en el entrenamiento previo al partido contra el Madrid

Mourinho se ve las caras con el Real Madrid de nuevo en Champions. Ya se enfrentaron en la fase de clasificación y ahora lo harán en los playoffs para buscarse un hueco en los octavos. El portugués ha dirigido la sesión previa a este duelo y ha dejado detalles característicos de su personalidad como se puede ver en el vídeo superior.

El portugués parecía que posaba para los medios antes de comenzar la sesión. Mourinho aparecía relajado en el banquillo y conversando con algunos de sus ayudantes. También se le pudo ver cómo se dirigía a alguien de prensa.

Los jugadores saltaban al campo y él ya se ponía manos a la obra. Apremiaba a algunos de sus futbolistas a que comenzaran la sesión y tras eso se dedicaba a dar paseos por el campo. Él fue el que puso fin a la grabación cuando estimó que el tiempo que establece la UEFA ya había concluido. Se dirigió a los periodista con un silbido y un gesto y todos entendieron que tenían que marcharse.

El Benfica quiere repetir la gesta

El Benfica recibe al Madrid en su estadio en una eliminatoria que será de ida y vuelta. Ya se pudo ver en el duelo de clasificación que el equipo portugués pasó por encima de los de Álvaro Arbeloa. Un gol de Trubin en el descuento hizo que les golearan y se clasificaran. Ahora los blancos llegan a este partido con sed de revancha tras la mala imagen que dieron y con el condicionante a favor de que la vuelta se jugará en el Santiago Bernabéu.

El Madrid llega en una dinámica positiva de resultados tras la contundente victoria cosechada ante la Real Sociedad. Parece que es un equipo más sólido del que se vio en Lisboa hace unas semanas. En este partido ya sabe Arbeloa que no podrá contar con Asencio y Rodrygo, que fueron expulsados contra el Benfica y los lesionados Bellingham y Militao.