Álvaro Arbeloa desplaza a 24 jugadores a Lisboa para la ida del playoff de la Champions League

Ya hay convocatoria del Real Madrid para medirse al SL Benfica. El equipo blanco viaja este mismo lunes a Lisboa para disputar el partido de ida del playoff de la Champions League. Álvaro Arbeloa desplaza a 24 jugadores a la capital portuguesa en una lista marcada por la ausencia de cuatro jugadores importantes, tres de ellos por lesión.

Eder Militao, Jude Bellingham y Rodrygo Goes son los tres jugadores que siguen ocupando la enfermería blanca. El delantero brasileño no termina de recuperarse de sus molestias en el bíceps femoral y se perderá su tercer partido de manera consecutiva. Militao aún estará de baja hasta el mes de marzo, mientras que la lesión de Bellingham ha generado cierta preocupación y podría alargarse incluso hasta el mes de abril.

Además, Raúl Asencio tampoco podrá estar ante el Benfica por sanción. El central fue expulsado en el último partido de la Fase Liga de la Champions, precisamente ante el Benfica en Da Luz, y no podrá estar en este partido de ida, pero sí estará disponible en el duelo de vuelta.