Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Sólo 12 de los 22 equipos mantienen aún al entrenador con el que empezaron el curso

Fran Escribá, primera opción del Real Valladolid para sustituir a Tevenet

LaLiga Hypermotion es una trituradora de banquillos. A diferencia de lo que sucede en Primera, donde hasta la fecha sólo han caído cinco entrenadores, en la categoría de plata la cifra asciende ya a 12 técnicos. El último en perder su puesto ha sido Luis García Tevenet, cesado del Real Valladolid tras sólo siete partidos.

"El Real Valladolid ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Luis García Tevenet como máximo responsable del primer equipo blanquivioleta", anunció este domingo por la tarde el cuadro pucelano.

Tevenet debutó en la jornada 20 en el banquillo vallisoletano y ha firmado una victoria, un empate y cinco derrotas, cuatro de ellas de manera consecutiva en las cuatro últimas jornadas. Y las tres últimas, muy contundentes: 3-1 en Córdoba, 0-4 en casa ante el Castellón y 5-1 en Granada.

Entrenadores destituidos en LaLiga Hypermotion

Tevenet es el segundo entrenador destituido en el Real Valladolid esta temporada tras el extraño caso de Guillermo Almada el pasado mes de diciembre. Al uruguayo le echaron cuando estaba a un paso de firmar por el Real Oviedo, que estaba dispuesto a pagar su cláusula pese a su delicada situación en el José Zorrilla.

El primer entrenador destituido de la categoría fue Johan Plat, despedido del Castelló tras la jornada 5. Le siguieron Raúl Llona en la Cultural Leonesa (jornada 6), Asier Garitano en el Sporting (jornada 8) y Gabi Fernández en el Real Zaragoza (jornada 9).

A partir de ahí, llegaron cinco despidos en cinco jornadas consecutivas. Cayeron Fran Justo en el Mirandés (jornada 12), Sergi Guillo en el Huesca (jornada 13), Sergio Pellicer en el Málaga (jornada 14), Ibai Gómez en Andorra (jornada 15) y Paco López en el Leganés (jornada 16).

Almada perdió su puesto en Valladolid tras la jornada 18. Y Jesús Galván se convirtió en el segundo entrenador destituido este curso en el Mirandés tras la jornada 21. Ahora, Tevenet se une a esa lista tras la jornada 25.

Además, Emilio Larraz dirigió de forma interina al Zaragoza durante una jornada y Sisi hizo lo propio con el Valladolid, también durante un partido. Antxon Muneta también fue interino en el Mirandés entre Justo y Galván, pero tras la salida de este último se ha quedado de manera definitiva en el banquillo.

Entrenadores destituidos en LaLiga EA Sports

La trituradora de los banquillos de Segunda contrasta con la estabilidad habitual en los equipos de Primera División. De momento, sólo cinco técnicos han perdido su puesto en la máxima categoría del fútbol español.

Veljko Paunovic, en el Real Oviedo, fue el primero en perder su puesto tras la jornada 8, seguido de Julián Calero en el Levante tras la jornada 14. Tras la 16ª cayeron dos de manera consecutiva: Luis Carrión en Oviedo y Sergio Francisco en la Real Sociedad. Y hasta la fecha, el último en caer ha sido Xabi Alonso en el Real Madrid, tras la Supercopa y la primera vuelta liguera.