Fran Fuentes 16 FEB 2026 - 08:27h.

El de Goritz hace jugar al conjunto blanquiverde y encima metió un golazo al Leganés

Críticas e insultos a Dani Díaz por cambiarle la camiseta a Vinicius: "Lamentable después de los piscinazos"

Compartir







Mikel Goti salió cedido en enero en busca de minutos, y su cesión en el Córdoba CF no puede haber arrancado mejor. Y es que, tras un primer tramo de temporada con muy poquitos minutos, el centrocampista de la Real Sociedad se ha hecho con la titularidad en El Arcángel desde el primer día. Pero no solo eso, sino que ya destaca como uno de los catalizadores del fútbol ofensivo del equipo y ha logrado un gol decisivo, frente al CD Leganés el pasado sábado.

Lo cierto es que el destino elegido provocó alguna leve suspicacia. Y es que el pasado curso Jon Magunazelaia se marchó hacia el mismo destino. Sin embargo, este apenas gozó de minutos. Bajo el mando de Iván Ania contó con pocos minutos, y lo cierto es que alguna vez que participó como titular, sus discretas actuaciones no justificaron la apuesta. Para más inri, dejó algún error grave que costó un gol en contra, por lo que, además, acabó señalado en algún partido. Al volver de su préstamo, la SD Eibar se hizo con sus servicios en forma de traspaso sin coste.

Pese a todo, según afirmó el propio Mikel Goti, la experiencia de Magunazelaia había sido clave para elegir el Córdoba como el lugar donde desarrollar su fútbol hasta final de temporada. No en vano, el equipo de Iván Ania practica un fútbol ofensivo y vertical que, si bien trata con mimo la pelota, no duda a la hora de lanzarse a por el rival en velocidad cuando toca. Ahí el centrocampista ha encontrado no solo un espacio en el que encajar, sino en el que erigirse líder.

Y es que, actuando como el mediapunta de un 4-2-3-1, el jugador viene hacia la base para recibir la pelota y dirigir el juego. Tras dar salida al primer o segundo pase, avanza sin el balón para aparecer entre líneas. Y, desde allí, filtra pases, cambia la orientación del juego, decide por dónde va a atacar el equipo y lanza a jugadores rapidísimos como Cristian Carracedo o Adri Fuentes a correr a espaldas de la defensa. Frente al CD Leganés logró dejar un par de pases clave que, de haber estado más eficaces los rematadores, habrían subido al casillero como asistencias.

El golazo de Mikel Goti con el Córdoba para ganar al Leganés

Pero no solo eso, sino que, además, ha logrado marcar un golazo en su segundo partido con la camiseta blanquiverde, en un alarde de calidad técnica y buen manejo de la pierna mala (por decir algo), pero también de tensión, concentración y oportunismo. Y es que el mediapunta leyó bien el despeje de un jugador del Leganés en su área para cazar el rechace. Entonces dejó un uno-dos con el balón, de su pierna izquierda a la derecha, para evadir a un rival, y disparar desde la corona del área con la derecha para batir a Juan Soriano y poner al Córdoba con ventaja de dos goles. Un tanto que, a la postre, resultaría decisivo, ya que los pepineros lograrían recortar distancias en los minutos finales.

Para acabar, Iván Ania decidió sustituirle tras una actuación muy destacada. Su participación la reconocieron y agradecieron las más de 14.000 personas presentes en El Arcángel, quienes le aplaudieron mientras salía del terreno de juego y coreaban "Goti, Goti". Un gesto que el propio futbolista devolvió aplaudiendo a la grada mientras se dirigía hacia la línea de banda para ser sustituido.

Así las cosas, se puede decir sin miedo que Mikel Goti ha elevado el techo del Córdoba con su lectura del juego y su calidad. Si estábamos ante un equipo candidato al play off de LALIGA HYPERMOTION, la presencia del mediapunta de Goritz les da un puntito extra de calidad para optar a la promoción de ascenso.