Los cinco grandes señalados del Atlético de Madrid tras la debacle ante el Rayo

Gonzalo Miró se harta de Simeone: "Llevamos siete años viviendo de la primera vuelta"

La dinámica de juego y resultados del Atlético de Madrid en LaLiga EA Sports empieza a ser dramática. Tras una exhibición antológica ante el Barça en la Copa del Rey, el cuadro rojiblanco firmó uno de sus peores partidos del curso ante el Rayo Vallecano, jugando además en el exilio de Butarque. Diego Pablo Simeone revolucionó su alineación y el plan no le pudo salir peor, cosechando un duro 3-0 que hace peligrar incluso la cuarta plaza.

El Atlético suma dos derrotas consecutivas en LaLiga, pues venía de perder ante el Betis, y tres jornadas seguidas sin ganar, pues antes empató ante el Levante. En las diez últimas jornadas sólo ha logrado 14 puntos de 30 posibles, quedándose sin opciones de competir por el título y dejando la temporada en manos de la Copa y la Champions.

Esta situación deja a varios señalados, empezando siempre por el banquillo. Simeone no consigue dar con la tecla, no consigue engranar a los nuevos fichajes, no consigue encontrar regularidad. Su alineación ante el Rayo era bastante entendible teniendo en cuenta el contexto, pues venía de jugar ante el Barça y ahora tendrá dos partidos claves ante el Brujas. Lo que no se entiende es que los once futbolistas que saltaron al terreno de juego dieran unos síntomas tan pobres, dando la sensación por momentos de que ni siquiera se conocían entre sí. Y ahí, más allá del nivel individual, se refleja que hay un problema colectivo.

Los jugadores señalados del Atlético de Madrid en LaLiga

Nadie se salva de lo que sucedió en Leganés. Nadie. Pero hay varios futbolistas que quedan especialmente señalados, no sólo por lo que hicieron (o no hicieron) en Butarque sino porque no es la primera vez que sucede.

Empezando por la zaga, Clément Lenglet volvió a salir en la foto. Su regalo a un rival en la acción del 2-0 es incomprensible. Desde su propia área, buscó un pase a un Johnny que ni siquiera tenía ganada la posición ante su oponente. El Rayo anotó el segundo tanto y el partido quedó casi sentenciado. Y el problema con Lenglet es que se ha convertido en un sospechoso habitual, pues sus fallos cada vez que le toca jugar son habituales. Por si fuera poco, el pasado verano firmó contrato hasta 2028.

Avanzando hacia la zona de creación, otro que no tuvo su tarde fue Nico González. A su favor hay que decir que no se le puede reprochar nada en cuanto a actitud, pero es difícil generar más ocasiones y estar tan desafortunado en todas. Corrió, desbordó, llegó una y otra vez al área contraria, pero no tomó ni una decisión bien. 1 gol y 0 asistencias en toda la temporada. Y el Atlético, cada vez más cerca de cumplir la cláusula para comprarle por 33 millones.

Arriba, Sorloth hizo aguas. No es que hiciera mal partido, es que ni siquiera hizo. Tocó 21 veces la pelota en 96 minutos y cuatro de ellas fueron pasar de centro. 8 pérdidas, 0 disparos y la sensación de que cada vez que el Atlético llegaba al área, su movimiento era justo lo contrario a lo que requería la jugada. Sus números este curso no están siendo malos, pero hay actuaciones como las de Butarque que dejan una imagen muy preocupante.

Y por último, Julián Álvarez. Entró en el 56' y lo primero que hizo fue perder un balón en campo propio que casi acaba en gol del Rayo. 0 disparos a puerta y 8 pérdidas en 18 intervenciones. Se supone que salió para revolucionar el partido, se supone que es la estrella que debe rescatar al equipo en situaciones delicadas. Pero últimamente genera más noticias fuera que dentro del campo: lleva sin marcar en LaLiga desde el 1 de noviembre, y fue de penalti. Ha anotado un gol en los cinco últimos meses de competición. Y eso, para el supuesto crack de este Atlético, es insostenible.