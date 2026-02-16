Fran Fuentes 16 FEB 2026 - 07:25h.

Encima, hay Champions entre semana

Giménez se decanta entre la opinión de Oblak y Simeone : "No puede volver a suceder"

Apenas lleva tres partidos jugador con el Atlético de Madrid, pero Rodrigo Mendoza ya es baja por sanción. Y es que el jugador traía desde el Elche un bagaje de cuatro cartulinas amarillas, por lo que, tras la mostrada al jugador frente al Rayo Vallecano en Butarque, no podrá estar en el próximo compromiso liguero. Esto deja a Diego Pablo Simeone atado de pies y manos, pues, ante la lesión de Pablo Barrios, al Cholo no le quedan tantas opciones para estructurar su centro del campo.

Así las cosas, a priori se da por hecho que Johnny Cardoso y Koke Resurrección serán quienes se hagan cargo de la sala de máquinas de cara al próximo partido de LALIGA EA SPORTS ante el RCD Espanyol. A priori no hay ningún problema con eso. Sin embargo, ante una nueva situación que se pueda dar durante la semana (recordemos que el Atlético de Madrid visita al Brujas este miércoles), al Cholo se le acortaría la lista. Si bien se espera que, por esta misma circunstancia, Rodrigo Mendoza sea titular en Bélgica, seguro que el técnico tratará de preservar lo máximo posible a sus jugadores de esa parcela, como el brasileño, tendiente a las lesiones.

Los dos comodines de Simeone ante la baja de Rodrigo Mendoza

Sea como fuere, a Diego Pablo Simeone todavía le quedan un par de comodines en la manga. El primero es volver a apostar por Marcos Llorente en el doble pivote, como ya hiciera frente al FC Barcelona, y dar entrada a Nahuel Molina en el lateral derecho. Si bien contra el Rayo estuvo correcto, sin más, el rendimiento del argentino frente al FC Barcelona fue superlativo, por lo que seguro que al Cholo no le inquieta tener que tirar de él de nuevo.

Por otra parte, también está Obed Vargas, aunque Simeone lo está metiendo de a poco, en las segundas partes, para que se adapte poco a poco al ritmo del fútbol europeo. A sus 20 años, y tras tres ratitos tras su llegada al Atlético de Madrid, parece prematuro apostar por él ya como titular. Sin embargo, puede ser que las circunstancias aceleren el proceso y al Cholo no le quede más remedio que apostar por él de inicio si surge algún percance. Ahí tendrá que verse el tallaje del jugador, y ver si es capaz de responder en un escenario de máxima exigencia ante un rival de alta intensidad como el Espanyol de Manolo González.