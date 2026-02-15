Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 18:44h.

Diego Simeone compareció ante los medios para analizar la derrota del Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. Un resultado muy negativo que vuelve a evidenciar las dos caras que muestra el equipo esta temporada. En Copa acumula dos machadas de gran valor, mientras que los numéros en la competición doméstica van a menos cada semana.

El míster, pese a la goleada, destacó el trabajo del equipo y felicitó en varias ocasiones al Rayo por la victoria. El argentino prefiere pasar página cuanto antes para comenzar a centrar el tiro en el duelo de Champions del próximo miércoles. Tampoco estuvo nada de acuerdo con la crítica de su jugador Oblak al juego del equipo en Butarque.

Las declaraciones de Simeone

Palabras de Oblak: "No lo comparto. El equipo dio lo que podía, ellos fueron superiores y no hay nada para reprochar a nivel de esfuerzo y trabajo y querer hacerlo bien. No hicimos un buen partido, felicitar al rival y a prepararnos para lo que viene el miércoles".

Análisis: "No es tema de explicar, simplemente el rival fue hoy superior a nosotros. En el primer tiempo intentamos generar jugadas por el sector derecho, pero no encontramos el camino del gol. Ellos fueron contundentes, presionaron bien la salida de la pelota. No pudimos jugar el partido que queríamos".

Mejoría de algunos jugadores: "Seguimos viendo los jugadores que han llegado. Rodrigo tuvo mucho más tiempo, entró Vargas. Creciendo y mejorando a los futbolistas que necesitamos para que nos ayuden a competir como queremos. Eso es lo positivo. Molina repitió un partido muy bueno, es verdad que no fuímos concretos, no generamos situaciones de gol. Ellos fueron contundentes en las situaciones que tuvieron".

Objetivo: "Nuestro objetivo es jugar cada partido como si fuese el último. Hoy no lo pudimos representar como queremos hacer. Enfocarnos ahora en el partido de Champions que viene dentro de pocos días".