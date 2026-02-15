Pablo Sánchez 15 FEB 2026 - 19:33h.

El uruguayo José María Giménez, defensa del Atlético de Madrid, advirtió este domingo, tras la derrota por 3-0 con el Rayo Vallecano, que su equipo no ha jugado “al cien por cien”, remarcó que “con el 99 por ciento” no les “da”, pidió “disculpas” y recalcó que “lo que ha pasado no puede volver a suceder”.

“No jugamos al cien por ciento. Es la realidad. Cuando jugamos al 99 por ciento no nos da. Es una tristeza, una pena, porque se hizo un gran partido el otro día, veníamos enchufados y cuando piensas que con ponerte la camiseta del Atlético de Madrid vas a ganar ahí cometes un error”, repasó en declaraciones a DAZN.

“Ellos hicieron un gran partido, jugaron como tenían que haber jugado y nosotros no hicimos lo que teníamos que haber hecho, por lo menos en tema de intensidad y duelos. Pedir disculpas. No somos los mejores cuando ganamos el otro día ni somos los peores ahora. Lo que ha pasado hoy no puede volver a suceder”, avisó.

Para él, se puede achacar a “muchas cosas” la diferencia entre el 4-0 al Barcelona del pasado jueves y la derrota por 3-0 con el Rayo. “A la estimulación de la Copa, de poder jugar una final, LaLiga es verdad que está muy difícil, es una realidad y no hay que mentirse, pero al final hay que intentar hacer las cosas de la mejor manera”, afirmó.

Un mensaje para la temporada

“Somos el Atlético de Madrid, tenemos un gran plantel, somos todos buenos jugadores, los nueve cambios que entramos podemos jugar en cualquier momento, seguiremos trabajando y vamos a trabajar para poder hacerlo. Con el 99 por ciento no nos da. Hay que dejar el cien por cien y hoy se ha demostrado”, continuó el central.

El Atlético, según él, debe mirar ahora a los próximos encuentros “levantando la cabeza y corrigiendo errores”. “Hay pocos días para trabajar y en ese momento que podamos corregirlo tratar de enfocarlo en que hay que hacerlo y hay que mejorar”, apuntó.